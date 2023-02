﻿“Sind wir ernst zu nehmen?“: Ein Besuch beim Dresdner Carneval Club

Seit 1979 zelebriert der Dresdner Carneval Club die fünfte Jahreszeit. Nach zwei Jahren Coronapause folgt nun der Neustart. Wie lebt es sich als Narr in Dresden, einer Stadt, in der man Fasching nur findet, wenn man danach sucht?

Dresden. Ein Dresdner Montagabend Ende Januar, an dem der Hamburger von Schietwetter sprechen würde. Wind fegt durch die Straßen, Regentropfen kommen aus allen Richtungen. Und im Vereinshaus des Dresdner Carneval Clubs (DCC) ist ein großer, gelber Sonnenschirm aufgespannt.

Faschings-Neustart in Dresden nach zwei Jahren Coronapause

Vierte Probe für den Kinderfasching am 17. Februar, die erste närrische Sause nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause. „Schwankendes Schiff auf hoher See, Kreuzfahrt mit dem DCC!“ heißt das Motto. Elferrätin Adonia Hering eröffnet die 15-köpfige Runde. Alle halten das ausgedruckte Skript in der Hand, manche auch ein Feierabendbier, einer hat sein Federmäppchen dabei.

Zweieinhalb Wochen vor Saisonstart herrscht noch Klärungsbedarf. „Soll ich reintanzen oder nicht?“, fragt Michael Thiele die anderen. Seit über 40 Jahren gehört er zum 1979 gegründeten DCC. Angefangen hat Thiele als Saalwache, dann rutschte er in den Elferrat, war zwölf Jahre Vereinspräsident. Heute gehört der Mann, an dessen schwarzgrau gescheckten Vokuhila man sich erstaunlich schnell gewöhnt, zum Vorstand, macht das Layout für Plakate und Eintrittskarten und kümmert sich um die Presse. Am 17. Februar wird Michael Thiele die Kinder als Kaspar im Gasthof Weißig auf der Bühne begrüßen.

Der Techniker drückt auf Play, aus den Boxen schallt “Eine Insel mit zwei Bergen“. Thiele tanzt vor gelbem Sonnenschirm in maritimer Kulisse, spricht seine Sätze. Liedwechsel. „Oh, jetzt wird’s ein bisschen zu schnell“, sagt der Techniker. „Ich bin 66 Jahre“, kontert Thiele, als wäre er damit ein Jungspund. Die Runde lacht genüsslich. Während andere Dresdner im Yogakurs oder vor dem Fernseher sitzen, kommen sie hier in Stimmung für die fünfte Jahreszeit.

18-jährige Elferrätin: Faschingswitze sollten niemanden ausgrenzen

Wie glücklich kann ein Narr in Dresden werden, wo man keinen Fasching findet, wenn man nicht danach sucht, es nicht einmal einen Umzug gibt? „Wir laufen dafür in Radeburg mit“, sagt Adonia Hering, als wollte sie etwas beweisen. Seit ihrem fünften Lebensjahr gehört sie zum DCC. Heute ist Adonia Hering nicht nur Gardetänzerin, sondern mit 18 Jahren auch jüngstes Elferratsmitglied.

Adonia Hering ist mit 18 Jahren das jüngste Mitglied im Elferrat des Dresdner Carneval Clubs. © Quelle: Anja Schneider

Warum Fasching? „Ich mag die Stimmung und die Gemeinschaft“, sagt die zierliche junge Frau mit Zahnspange, deren Brackets farblich zum mahagonifarbenen Haar passen. „Wir machen hier alles selber, von den Kostümen über das Programm bis zur Musik.“ Klar – sie könnte am Wochenende auch in einen richtigen Club gehen, aber im Carneval Club habe sie auch ihren Spaß.

Dass der beim Fasching, wo sexistische und rassistische Klischees oft dazugehören, auf Kosten anderer gehen kann, weiß Adonia Hering. Wenn der DCC solche Gags im Programm hätte, meint die 18-Jährige, würde sie etwas sagen. „Mir ist es sehr wichtig, dass sich niemand durch unsere Witze ausgegrenzt fühlt.“

„Wenn ich hier von Fasching rede, fragen die meisten, auf welchem Dorf ich tanze“

Adonia Hering wird am 17. Februar auch auf der Bühne stehen. Als sie 2010 beim DCC angefangen hat, hatte sie über zehn Auftritte pro Saison. Heute sind es nur noch vier. „Wenn ich in Dresden von Fasching rede, fragen die meisten Menschen, auf welchem Dorf ich tanze“, sagt die angehende Erzieherin. Blöd angeschaut werde sie nicht, aber die Leute seien überrascht, dass es hier Vereine wie den DCC gibt.

„Die Masse hält hier nicht viel von Fasching“, sagt Vereinsvorstand Michael Thiele. „Auch weil nur wenige Eltern die Tradition ihren Kindern vermitteln.“ In seiner Kindheit in den 1960ern sei das anders gewesen. „Da haben wir uns nach der Schule das Kostüm angezogen und zuhause standen schon die Pfannkuchen bereit. Dann sind wir mit Konfetti auf die Straße und haben gefeiert.“

Saxonia Helau: Seit 1979 zelebriert der Dresdner Carneval Club die fünfte Jahreszeit. Zu Spitzenzeiten hatte er fast 100 Mitglieder. © Quelle: Anja Schneider

Michael Thiele erinnert sich an Saisons des DCC, bei denen bis zu 600 Besucher zu den Veranstaltungen kam. Das war Ende der 1980er. „Zu DDR-Zeiten hatten wir deutlich mehr Zuschauer, was auch daran lag, dass wir ein Betriebsclub waren“, sagt Thiele. „Da hingen zwei, drei Unternehmen dran. Und Fasching war damals eine Möglichkeit, in Opposition zu gehen, ohne gleich verhaftet zu werden.“

Präsident Andreas Huxol: „Karneval ist eine ernste Angelegenheit“

Diese Zeiten sind vorbei. Und die Menschen sind empfindlicher geworden. Dem Funkemariechen unter den Rock schauen? Sich als „Indianer“ verkleiden? Was früher normal war, kann heute scharfe Kritik ernten. Genauso wie Kreuzfahrtschiffe. Dass die mittlerweile zum Klimasündersymbol geworden sind, spielte bei der diesjährigen Mottoauswahl keine Rolle, sagt Elferratspräsident Andreas Huxol. Das Programm handle von einer Kreuzfahrt mit nicht ganz ernst zu nehmenden Begebenheiten. „Sind wir ernst zu nehmen?“, fragt Michael Thiele seinen Kollegen. „Natürlich“, antwortet Huxol. „Karneval ist eine ernste Angelegenheit.“

Der DCC ist neben dem Elferrat Gebau der größte Faschingsclub in Dresden. Am 17. Februar wagt er den Neustart nach Corona im Gasthof Weißig. © Quelle: Anja Schneider

Besonders die Tradition nimmt man hier ernst. Seit Beginn der 1990er verzichtet der DCC auf ein Prinzenpaar, das eigentlich zum Standardsortiment eines Karnevalsclubs gehört. „Weil August der Starke das verboten hatte“, erklärt Thiele. Der Kurfürst habe gern Fastnacht gefeiert und niemand habe damals über ihm stehen dürfen. Also auch kein Prinz. „Es gab ernsthafte Diskussionen dazu im Elferrat. Aber wir werden gebügelt, wenn wir so eine historische Sache nicht beachten.“ Einmal, erzählt der 66-Jährige, besuchte er mit dem DCC das Kölner Dreigestirn, ein jährlich wechselndes Trio, das als Aushängeschild des Kölner Karnevals fungiert. Da habe sich die lokale Presse natürlich gleich auf das fehlende Prinzenpaar der Dresdner gestürzt.

Auftritte, Kostüme, Spaß: Was Kinder in Dresden zum DCC lockt

Die Garde fehlt beim DCC nicht. Dass junge Menschen noch zu ihm finden, hat der Club vor allem seinen Tanzgruppen zu verdanken, die von den „Bambinis“, wo schon Dreijährige mitmachen dürfen, bis zur großen Garde für die Erwachsenen reichen. Heute Abend übt die Kindergarde im Vereinshaus an der Dürerstraße, das Proberaum, Kulissenwerkstatt, Fundus und Tonstudio zur Produktion von Einspielern vereint.

Auch die neunjährige Adina Jolie hat ihre Turnschläppchen angezogen. Was sie am Fasching mag? „Die Auftritte und die Kostüme mit den ganzen Mustern, Farben und Strasssteinen“. Adina hat auch schon in einer normalen Tanzgruppe getanzt, doch hier mache es viel mehr Spaß. Den hat auch der achtjährige Georg Kiesling, der am 17. Februar zusammen mit Adina Jolie und den anderen auf der Bühne stehen wird. Er liebe es, vor den Leuten zu tanzen, sagt der Junge in Weiß-Grün-Rot. „Weil man bewundert wird.“

Der achtjährige Georg Kiesling (re.) gehört zur Kindergarde des DCC. © Quelle: Anja Schneider

Für Katrin König ist es die erste Saison ohne Auftritt. Lange tanzte die 37-Jährige in der großen Garde des DCC. Heute ist sie Trainerin, sitzt im Vorstand, baut Kulissen und beklebt Kostüme mit Federn und Glitzersteinen. Der Club ist für sie nicht nur Tanz und Gemeinschaft, sagt Katrin König, sondern auch Ausgleich zu ihrem Job als Bauingenieurin. Seit drei Jahren arbeite sie an der Choreographie und den Kostümen für den Neustart im Februar. „Da hofft man natürlich, dass auf der Bühne alles so aussieht, wie man sich das im Kopf ausgemalt hat.“

Die neunjährige Adina Jolie (2.v.l.) wird am 17. Februar ebenfalls mit der Kindergarde des DCC auf der Bühne stehen. © Quelle: Anja Schneider

Vereinsziel: kostendeckend arbeiten

Anders als vor Corona lädt der DCC dieses Jahr nicht mehr ins Ball- und Brauhaus Watzke in Pieschen ein, sondern in den Gasthof Weißig, wo etwa 200 Leute Platz haben. „Ins Watzke bekamen wir 400 Menschen rein“, sagt Michael Thiele. „Wenn dann aber nur 120 kommen, arbeiten wir nicht mehr kostendeckend.“ Nach zwei Jahren Pause war sich der Club nicht mehr sicher, ob die Menschen ihm treu geblieben sind. Aber der Kartenverkauf laufe gut, die ersten Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Auch dank der Stammgäste, sagt Thiele. Manche von ihnen seien seit Betriebskarnevalszeiten dabei. Damals hatte der DCC etwa 30 Mitglieder, zwischenzeitlich knackte er fast die 100, heute zählt er 77. Absprünge habe es während der Pandemie nicht gegeben, obwohl die Mitgliedschaft 150 Euro im Jahr kostet und es keine Faschingsfeiern gab. Gut für den Club, für den die Fixkosten fürs Vereinshaus weiter liefen.

Wie der DCC auf Faschingshochburgen wie Köln und Mainz blickt

Faschingsvereine haben es in Dresden schwerer als in den Hochburgen wie Köln oder Mainz, wo zahlreiche Sponsoren und riesige Fangemeinden hinter der fünften Jahreszeit stehen, die Millionenbeträge in die Kassen von Gastronomie und Hotellerie spült. Neidisch? Nein, sagt DCC-Urgestein Michael Thiele. Auch nicht auf die riesigen Umzüge, die sich dort mit Gefolgschaft durch die Straßen pressen. Er sehe da vor allem die Arbeit, die zu tun wäre.

Was nicht heißt, dass die anderen neidisch auf die Dresdner wären. „Das Kölner Dreigestirn hat uns auch einmal hier besucht“, erzählt Michael Thiele. „Da haben die Veranstalter gesagt, wenn sie Fasching machen müssten wie wir, hätten sie längst aufgegeben.“