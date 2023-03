﻿Familie Quendt kehrt ins Lebensmittelgeschäft zurück

Jugendlicher in Pirna am Sonnabend zweifach ausgeraubt – Zeugen gesucht

Am Sonnabend ist ein Jugendlicher in Pirna von einem Täterduo zweifach ausgeraubt worden. Gegen 15.30 Uhr nahmen sie dem 17-Jährigen am Bahnhof Schöna Bargeld ab, anschschließend raubten sie seine Kopfhörer in der S-Bahn. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.