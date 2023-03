﻿Fall Luise: Was ein Psychiatrie-Professor aus Dresden dazu sagt

Der Fall der von Gleichaltrigen getöteten zwölfjährigen Luise aus Freudenberg hat die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Psychiatrieprofessor Veit Rößner vom Uniklinikum Dresden äußert sich zu Gewalt unter jungen Menschen, was das mit Respekt und Demut zu tun hat und was getan werden muss.

Dresden. Der Fall der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg, die von gleichaltrigen Mädchen getötet wurde, hat die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Der Dresdner Psychiatrieprofessor Veit Rößner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am Universitätsklinikum Dresden, sieht zwar keine grundsätzliche Zunahme physischer Gewalt bei jungen Menschen. Bei zunehmenden psychischen Problemen müsse aber endlich wirksam gehandelt werden, fordert er im DNN-Interview. Bestandserhebungen und Analysen gebe es schon genug.

Zum Fall Luise gibt es wenig Informationen, Spekulationen verbieten sich, wie sehen Sie den Fall?

Wie Sie in Ihrer Frage richtig formulieren, verbieten sich Spekulationen zum Einzelfall. Denn, wie bei vielen anderen Fragen zu Kindern und Jugendlichen, sind die einzelnen Umstände, Beweggründe, beteiligten Personen usw. viel umfassender und genauer zu betrachten, um eine Aussage treffen zu können. Dennoch gibt es natürlich bestimmte Muster und Kombinationen von Faktoren, die häufiger vorkommen. So üben im Durchschnitt beispielsweise Kinder und Jugendliche häufiger Gewalt aus, wenn in der Familie Gewalt vorkommt.

Vor dem Hintergrund des Falls Luise äußert sich Prof. Veit Rößner vom Universitätsklinikum Dresden zu Gewalthandlungen junger Menschen, was das mit Problemen mit dem Respekt gegenüber Dritten zu tun hat und was dringend notwendigen Schritten sind. © Quelle: Anja Schneider

Gibt es für zunehmende Gewalterfahrungen mit Kindern und Jugendlichen als Täter belastbare Erkenntnisse?

Belastbar ist in diesem Zusammenhang ein schwieriger Begriff, weshalb es auch so viele, teilweise sich widersprechende Informationen und Meinungen gibt. Auch wenn es zu Gewalt bei Kindern und Jugendlichen zahllose Studienergebnisse gibt, steckt der Teufel im Detail. Zum Beispiel was wird als Gewalt definiert, wie wird diese gemessen, also durch Selbstauskunft von Jugendlichen, mit Zahlen der Polizei? Generell scheint es einen Trend der Abnahme von Gewalt bei Kindern und Jugendlichen zu geben – auch bei Betrachtung unterschiedlicher Arten und Schweregraden von Gewalt. So hat sich laut der polizeilichen Kriminalstatistik zwischen 2007 und 2015 die Zahl der 14- bis 18-Jährigen, die eines Gewaltverbrechens verdächtigt werden, um die Hälfte reduziert. Auch ist in Statistiken die Zahl von Unfällen bei Raufereien in der Schule, die in Frakturen geendet haben, von 1999 bis 2015 um etwa die Hälfte gesunken.

Werden die Jugendlichen, von denen Gewalt ausgeht, immer jünger?

Auch hier sind Pauschalaussagen schwierig. Beispiel: Generell steigt mit dem Lebensalter die Steuerungsfähigkeit, also auch die Fähigkeit, Impulsen zu Gewaltreaktionen nicht nachzugeben. Andererseits sind durch mehr körperliche Kraft und planvolleres Handeln Gewalttaten im Durchschnitt folgenreicher. Insofern ist auch hier eine genaue Betrachtung der Art und Schwere von Gewalt notwendig. Für bestimmte Bereiche scheint es eine Zunahme von jüngeren Straftätern zu geben. Ob das Veränderungen im Erhebungs- oder Meldesystem zugeschrieben werden kann oder eine tatsächliche Zunahme bedeutet, ist je nach Statistik sorgfältig zu prüfen.

Breitere Verunsicherung

Ist der Eindruck zunehmender Gewalt von Jugendlichen eher die Folge stärkerer medialer Verbreitung?

Meines Wissens sind eine stärkere Dramatisierung und mediale Verbreitung – oft von Einzelfällen – gut belegt, was wohl mit vielen Veränderungen in der Medienlandschaft zu tun hat. Sicher führen aber auch tatsächliche Zunahmen bei bestimmten Angaben von speziellen Arten von Gewalt zur breiteren Verunsicherung. So haben 2018 „nur“ 48 Prozent der befragten Schulleitungen von direkter psychischer Gewalt – etwa Beleidigungen, Bedrohungen oder Belästigungen – berichtet; 2022 waren es bereits zwei Drittel.

Was für positive oder negative Veränderungen gibt es denn aus Ihrer beruflichen Erfahrung rund um das Thema Gewalt?

Die Vielschichtigkeit des Themas würde den Rahmen dieses Interviews sprengen. Nur so viel: Wir beobachten den Trend, dass von Kindern und Jugendlichen im Durchschnitt weniger physische Gewalt – in welcher Form auch immer - gegen andere Personen ausgeht als früher. Geblieben sind natürlich der Drang und dann auch Verhaltensweisen, die aus der evolutionären Veranlagung zu Machtkämpfen in Gruppen oder dem Imponiergehabe den Weibchen gegenüber, und dem bei jungen Leuten ausgeprägten Hang zum Ausprobieren und zu erhöhtem Risikoverhalten stammen. Aber diese werden im Durchschnitt betrachtet in weniger körperlich-gewaltvoller Art ausgelebt.

Schwindender Respekt gegenüber Autoritäten

Ein anderer Punkt, der gute wie schlechte Seiten hat und auch viel mit Kommunikationsstilen zu tun hat, ist der schwindende Respekt Autoritäten gegenüber – seien es Erwachsene generell oder Lehrkräfte, Polizisten und so weiter. Gut daran ist, dass beispielsweise Übergriffe, Schikanen und ähnliches, die jungen Menschen widerfahren, weniger toleriert und verschwiegen werden, da wir „stärkere“ und selbstbewusstere Kinder haben. Schlecht daran ist, dass sinnvolle und notwendige „Ansagen“, Vorbildwirkung und ähnliches weniger wirksam sind. Gar nichts Gutes hat die Zunahme der Gewalt gegen Dinge.

Sie meinen Vandalismus oder Graffiti?

Ja, generell Sachbeschädigungen an fremden Dingen beziehungsweise das mutwillige oder achtlose Beschädigen oder Zerstören von eigenen Gegenständen.

Wenig Erfahrung mit körperlicher Arbeit

Welche Ursache sehen Sie dafür?

Dabei spielt sicher der materielle Überfluss eine Rolle. „Kauf ich halt was Neues“ hat das Verhältnis zu Gegenständen bei vielen Kindern und Jugendlichen verändert. Die deutliche Abnahme von Erfahrungen rund um körperliche Arbeit und deren Notwendigkeit in Form von Mithelfen im Haushalt, im elterlichen Betrieb oder ähnliches tut ihr Übriges. Und nicht zuletzt sind die Reaktionen auf Fehlverhalten in den verschiedenen Systemen wie Familie, Schule, aber auch Polizei und Justiz aus unserer Sicht immer öfter erschreckend hilflos und teilweise auch kontraproduktiv, das heißt, sie verstärken sogar das ungute Verhalten.

Lässt sich das mit einem Beispiel erläutern?

Da jedes Beispiel sehr viele Facetten hätte, kann man keines in wenigen Sätzen darstellen. Es geht – wie so oft bei Kindern und Jugendlichen – um einen sehr schmalen Grat, der viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl, aber manchmal auch Engagement und Durchhaltevermögen braucht. So stellt sich auch beim Thema Gewalt die Frage: passt die eine konfliktreiche Diskussion mit dem „Täter“ gerade in die Familiensituation oder war es ein seltener Ausrutscher, der keiner besonderen Erwähnung und Sanktionierung bedarf, da gerade anderes Wichtigeres ansteht. Besonders schwierig ist es, bei Ankündigungen von Gewalt oder vermeintlich stattgefundener Gewalt, bei der Aussage gegen Aussage steht, richtig zu reagieren – egal ob als Eltern oder Schule.

Regelverletzung mit Arbeitseinsatz ahnden

Was wären denn aus Ihrer Sicht konkrete Lösungsansätze?

Aus meiner Sicht fehlt vielen unserer Kinder neben den geschilderten, positiven Entwicklungen in puncto Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein auf jeden Fall das ausreichende Maß an Gefühl für den Respekt vor den Grenzen Dritter und auch deren Leistung beispielsweise in Form einer frisch gestrichenen Wand. Hier finde ich das System, dass Regelübertretungen durch Arbeitseinsatz geahndet werden, sehr sinnvoll. Solches Vorgehen in der Familie oder vom Staat vorgegeben ändert Perspektive und Gefühl der meisten Kinder und Jugendlichen sehr wirkungsvoll im Sinn von Respekt oder etwas Demut.

Soziale Arbeitsstunden werden doch auch bei uns verordnet, nicht zuletzt bei Jugendlichen, sollte es davon mehr geben?

Die reine Erhöhung der Anzahl der Sozialstunden, aber auch des staatlichen Strafrahmens bei Jugendlichen generell ist ein untaugliches Mittel, um viele Arten von Gewalt bei Jugendlichen einzudämmen. Denn diese passieren oft aus dem Affekt heraus. Jedoch wird seit Jahren zu Recht angemahnt, dass schneller entschieden und dann auch die Sozialstunden abgeleistet werden müssen. Anhand der mir bekannten Fälle erscheint auch die Durchführung der Arbeitsstunden verbesserungsfähig. Während dieser, aber auch dazwischen und danach, sollten vor allem Qualität, aber auch Quantität ambulanter Maßnahmen wie Begleitung und Beratung verbessert werden. Denn diese Bausteine zeigen sich empirischen Studien zu Folge als wesentlich erfolgreicher als die Anzahl der Sozialstunden.

Viele Risikofaktoren

Wie müssen Fachleute wie Lehrer oder Erzieher in Schule und Kita oder in Jugendeinrichtungen damit umgehen, welche Anzeichen sind Warnsignale?

Auch hier gibt es nicht DIE Antwort. Viele Risikofaktoren sind bekannt, einige davon auch gut untersucht. So erhöhen im Durchschnitt männliches Geschlecht, Alkoholkonsum, Gewalt in der Familie und so weiter das Risiko für Gewaltausübung durch Kinder und Jugendliche. Dies hilft natürlich bei der Einschätzung und Planung der nächsten Schritte im Einzelfall nur bedingt. So kann ein und dieselbe Aussage oder Drohung von Kind zu Kind, aber auch von Situation zu Situation eine ganz andere, reale Bedeutung haben. Beispielsweise kann es „nur“ um Suche nach Aufmerksamkeit ohne jede Absicht der Tatrealisierung gehen. Es kann sich aber auch um die Äußerung einer ernst zu nehmenden Tatabsicht handeln.

Eltern sollten Thema ernst nehmen

Wie müsse Eltern damit umgehen, wie können sie sich gegebenenfalls helfen lassen?

Ich hoffe, die Vielschichtigkeit des Themas Gewalt ist ausreichend klar geworden. Daher kann ich Eltern nur ganz allgemein raten, bei Verdachtsmomenten und Sorgen zu allererst Ruhe zu bewahren, aber das Thema durchaus ernst zu nehmen. So sollten sie sich mit möglichst vielen Eltern und Verwandten austauschen und sich für den Fall, dass ein unsicheres Gefühl bleibt, wie weiter vorgegangen werden soll, professionelle Hilfe holen.

Bei allem Gesagten fragt man sich, warum es trotzdem für alle spürbare, negative Entwicklungen bei jungen Menschen gibt, die sich beispielsweise in immer häufigerem Bedarf an Förderung aufgrund von sozial-emotionaler Probleme äußert? Wird derzeit ausreichend getan, was muss sich ändern?

Die Anzeichen der Fehlentwicklungen, das Übersehen und Abwarten, bis es zu spät ist, halte ich für fatal. Aus meiner Sicht muss unser Staat als ordnendes und lenkendes Gremium unserer Gesellschaft den Mut und den Willen aufbringen, sich nicht weiter im bürokratischen Dickicht, der Kakophonie von Experten und der falschen Priorisierung von Ressourcen zu verstricken. Denn dies führt aktuell zu immer neuen Gesprächsrunden, Fachtagen, Pilotprojekten mit immer neuen Teilnehmern und so weiter. Ich bin inzwischen fest überzeugt, dass eine „kleine, aber feine und konstante Gruppe von Akteuren“ Vorschläge erarbeiten muss, die die ganze Breite der Ursachen und Lösungen berücksichtigt. Im Anschluss muss diese Gruppe dann auch für deren Erprobung und im Erfolgsfall Umsetzung verantwortlich und bevollmächtigt sein. Das heißt, es müssen auch Vertreter der Regierenden beteiligt werden. Denn Problembeschreibungen und Lösungskonzepte für einzelne Themen rund um Kinder und Jugendliche liegen fast schon im Überfluss auf dem Tisch. Bei einem Weiter so wie bisher erscheint mir die einzelne Familie wie die Gesellschaft mit der Komplexität der vielen Veränderungen rund um Kinder und Jugendliche heillos überfordert.

Problem zur Chefsache machen

Wie sollte eine solche Gruppe legitimiert werden?

Trotz der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten in unserem föderalen System sehe ich den einzig sinnvollen Ansatz rein auf Länderebene. Denn es braucht von den Gruppenmitgliedern den großen Spagat zwischen Blick aufs „Große und Ganze“ auf der einen und viel Detailkenntnis zu Ursachen, Zusammenhängen und Lösungsmöglichkeiten auf der anderen Seite. Daher traue ich einer hochrangig besetzten, interministeriellen Arbeitsgruppe am meisten zu – Betonung auf hochrangig besetzten, sonst wird einmal mehr viel Papier beschrieben. Daher wird auch hier nach den vielen wirkungslosen Aktionen der Ruf nach „zur Chefsache machen“ laut.