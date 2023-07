Mittwoch in Dresden: Vier Fahrradunfälle am selben Tag – vier Verletzte

Dresden. Bei viel Fahrradunfällen sind am Mittwoch im Stadtgebiet Menschen verletzt worden.

Morgens um 8.35 Uhr kollidierten zwei Radfahrer in der Seevorstadt. Ein 46-Jähriger wollte die St. Petersburger Straße überqueren, als er mit einer 36-Jährigen zusammenstieß, die auf dem Radweg in Richtung Carolabrücke unterwegs war. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Mann war mit 2,2 Promille stark betrunken. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Wenig später war gegen Mittag ein 79-Jähriger mit dem Fahrrad auf der Kreuzung Heidenauer Straße/ Bahnhofstraße/Sosaer Straße in Niedersedlitz unterwegs, als ihn ein abbiegender Citroen erfasste. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus.

Die letzten zwei der vier Unfälle passierten zur gleichen Zeit: Um 19.40 stieß auf der Gertrud-Caspari-Straße in Klotzsche ein Skoda mit einem von rechts kommenden Radfahrer zusammen. Der 19-Jährige trug leichte Verletzungen davon. In derselben Minute kollidierte eine 54-jährige Pedelecfahrerin mit einem Mazda, als sie auf dem Fahrradweg die Brockwitzer Straße in Mickten überqueren wollte. Auch sie wurde leicht verletzt.

