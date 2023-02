﻿Fahrradspur auf dem Blauen Wunder in Dresden: Die Reaktionen

Dresden. Die Stadtbezirksbeiräte der CDU in Blasewitz und Loschwitz zeigten sich überrascht von den Plänen von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), eine Radfahrspur auf dem Blauen Wunder einzurichten. "Das wurde vor Ort nicht offiziell mitgeteilt", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Es sei klar, dass die Leistungsfähigkeit der Kreuzung am Schillerplatz verringert werde und ein erheblicher Rückstau auf der Grundstraße und der Pillnitzer Landstraße die Folge sein werde. "Wir vermissen eine Gesamtkonzeption für Körner- und Schillerplatz sowie für alle Verkehrsteilnehmer", heißt es in dem Schreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik an der Informationspolitik

Die CDU-Stadtbezirksbeiräte sehen die Notwendigkeit einer weiteren Elbquerung im Dresdner Osten. Die CDU im Stadtrat habe bereits einen Antrag erarbeitet, nach dem Vorplanung, Machbarkeitsprüfung und Standortsuche beschlossen werden sollen. Die Christdemokraten kritisierten die Informationspolitik des Baubürgermeisters, der seine Pläne der Öffentlichkeit vorstelle, nicht aber den Stadtbezirksbeiräten. „Da dies bereits wiederholt geschieht, stellen wir uns die Frage, welche Wertschätzung Herr Kühn den Stadtbezirksbeiräten entgegenbringt.“

Unfallschwerpunkte müssen dringend entschärft werden

Ähnliche Kritik äußerte CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm an den von Kühn vorgestellten Plänen für den Radverkehr: „Dem Stadtrat wurden die Pläne nicht vorgestellt. Wir hätten gerne mit darüber entschieden, welche Maßnahmen priorisiert werden sollen.“ So gebe es einige Unfallschwerpunkte, die dringend entschärft werden müssten, aber keine Umsetzung in diesem Jahr erfahren würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne die Räte vor Ort geplant

Stadtrat Torsten Nitzsche (Freie Wähler/Freie Bürger) sagte: „Ich finde es unsäglich, dass die Stadträte und Stadtbezirksbeiräte nicht über die geplanten Baumaßnahmen informiert wurden. So wurde ohne uns Räte geplant, obwohl wir uns in unserem Stadtbezirk auskennen und direkten Kontakt zum Bürger haben.“ Planungen von parallel verlaufenden Radwegen könnten verhindert werden, wenn die Vertreter vor Ort gehört würden, so Nitzsche, der auch im Stadtbezirksbeirat Cotta mitarbeitet.

Ideologischer Kulturkampf gegen das Auto

Kritik an den Plänen kam auch von der FDP. Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow erklärte, was als Verbesserung für Radfahrer verkauft werde, sei viel zu oft nur eine Einschränkung für den Individualverkehr und den ÖPNV. „Anstatt intelligente Verkehrslösungen für alle Verkehrsteilnehmer zu finden, führt die grüne Verwaltung einen ideologischen Kulturkampf gegen das Auto und spielt Verkehrsteilnehmer gegeneinander aus. Eine solche Politik ist zum Scheitern verurteilt.“

Sicherheit für Radfahrer vor Mehrspurigkeit für Autos

Dagegen begrüßte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Dresden, dass Dresden endlich gesetzliche Vorgaben durchsetze, wie Geschäftsführer Edwin Seifert erklärte. Was heiße: Die Schaffung von Radwegen zur Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs gehe einer Mehrspurigkeit für den Kfz-Verkehr vor. „Paradebeispiel ist hier das Blaue Wunder.“