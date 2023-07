﻿Fahrradparkhaus am Bahnhof Neustadt: Hier gibts alle Entwürfe zu sehen

Dresden. Das Bild vom Schlesischen Platz am Bahnhof Dresden-Neustadt ist von Fahrrad-Massen geprägt: am Dönerstand, am Bahnhofgebäude, hinter dem Parkplatz – Fahrräder stehen überall und die Abstellkapazitäten reichen bei Weitem nicht.

Das soll sich jetzt ändern. Der Bundestag stellt 2,4 Millionen Euro für ein Fahrradparkhaus am Bahnhof Dresden-Neustadt zur Verfügung. Auf etwa 3,2 Millionen Euro werden sich die Gesamtkosten für das Projekt belaufen. Anfang September dieses Jahres wird das Vorhaben „Fahrradparkhaus“ im Stadtrat besprochen und bei Zustimmung kann im Sommer 2025 der Bau beginnen. Ein Jahr später könnte dann schon Eröffnung gefeiert werden.

Die Idee des Fahrradparkhauses nimmt also endlich Gestalt an: Aus den aktuell 230 Stellplätzen sollen 800 werden, die auch vollständig überdacht sind. Außerdem werden Lastenräder und E-Bikes in die Planung einbezogen sowie Service- und Reparaturstellen.

Schon im Frühling 2021 wurde zur Teilnahme an einem Planungswettbewerb für das Parkhaus aufgerufen. Von Juli 2022 bis Januar 2023 lief das Wettbewerbsverfahren zwischen 15 von insgesamt 60 Bewerbern bundesweit. Elf von ihnen wurden per Los gewählt und vier Büros durch Vorauswahl.

Das Fahrradparkhaus am Schlesischen Platz soll so aussehen. © Quelle: Knerer und Lang Architekten

Am 12. Dezember 2022 wurden dann die drei Preisträger gekürt, sowie dem Büro Voigt Architekten aus Leipzig und der Auerhammer Wohlrab Architektur aus München besondere Anerkennung ausgesprochen.

Preisträger des Wettbewerbs

1. Preis: Knerer und Lang Architekten GmbH, Dresden

2. Preis: Naumann Wasserkampf Architekten PartGmbB, Weimar

3. Preis: Pahl + Weber-Pahl Planungsgesellschaft mbH & Co.KG mit Dipl.-Ing. Architekt Till von Mackensen, Darmstadt

Ausstellung aller Planungsideen

Jetzt können erstmalig alle Beiträge des Planungswettbewerbes im World Trade Center (WTC) bestaunt werden. Noch bis 2. August öffnet die Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten des WTC montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt die Möglichkeit zur sicheren Fahrrad-Abstellmöglichkeit: „Damit erleichtern wir den Umstieg auf das Rad und schaffen bessere Bedingungen für alle Menschen, die auf einen klimafreundlichen Mobilitätsmix aus Fahrrad und Bahn setzen“.

