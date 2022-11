Fahrkartenpreise in Dresden steigen drastisch

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

alle Jahre wieder im Dezember: Es gibt nicht nur die Weihnachtsgeschenke, sondern der Verkehrsverbund Oberelbe erhöht auch zum April des Folgejahres die Fahrpreise für den Öffentlichen Nahverkehr. Dass die diesjährige Preiserhöhung besonders drastisch ausfallen soll, ist den gestiegenen Energiepreisen und der Inflation geschuldet. Der Verkehrsverbund reicht seine Kosten an die Fahrgäste weiter. Aber ist das auch das Gebot der Stunde in Zeiten von Klimaschutz und Verkehrswende?

DVB-Fahrgäste müssen sich ab kommenden Jahr auf höhere Ticketpreise einstellen. © Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Die Bundesregierung hat sich gerade erst auf das 49-Euro-Ticket geeinigt, viele Details sind noch unklar. Insofern wäre es klüger, erst einmal abzuwarten, welche Zuschüsse für das neue Rabatt-Ticket fließen, bevor die anderen Fahrpreise erhöht und potenzielle Neukunden verschreckt werden. Die Möglichkeit, die Preise zum April zu einem späteren Zeitpunkt zu erhöhen, besteht ja immer noch - wenn es denn sein muss. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir haben im Moment keinen Wut-Herbst in Sachsen. Armin Schuster Innenminister von Sachsen (CDU), nach der gestrigen Kabinettssitzung, bei der das Thema Sicherheit auf der Agenda stand

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Erneut ein Todesfall: Nachdem Dresden bereits am Montag Corona-Todesfälle gemeldet hat, setzt sich das auch am Dienstag fort. Die Inzidenz ist gestiegen, weil die Wochenenddaten in die Statistik eingeflossen sind. Jetzt lesen

Studie zu Paxlovid: Corona-Tablette kann Long Covid vorbeugen: Das Corona-Medikament Paxlovid scheint auch gegen Long Covid wirksam zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie aus den USA. Auch reduziere die Tablette laut Forschenden das Risiko für Krankenhauseinweisungen und Todesfälle – unabhängig vom Impfstatus. Jetzt lesen

Dresden und die Region

In der sächsischen Gemeinde Obermuschütz im Landkreis Meißen stehen mehrere Windräder auf einem Feld nebeneinander. © Quelle: Monika Skolimowska

Dresdner Energieprofessor: „Mehr Windräder? Auch hundert mal Null ist Null“

Der Ausbau von Wind- und Solarenergie ist richtig. Dass die Politik im weiteren und alleinigen Ausbau der Erneuerbaren aber die Zukunft sieht, ist falsch und führt in eine Sackgasse, sagt der Dresdner Energieexperte Michael Beckmann. Ohne Kernkraft steuert das Land seiner Meinung nach in eine Katastrophe. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Für die LGBTQ-Bewegung sind die Aussagen verheerend. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/dpa-tmn

Homosexualität als „geistiger Schaden“: WM-Botschafter schockiert mit Aussage

Im Interview gibt der offizielle Botschafter des WM-Organisationskomitees, Khalid Salman, einen erschreckenden, aber wenig überraschenden Einblick in die Gesinnung der katarischen Regierung. Er setzt die gleichgeschlechtliche Liebe mit einem geistigen Schaden gleich. Die WM findet statt, aber was bedeutet das am Ende für die LGBTQI+-Community? Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Start in die Stollensaison - Der Schutzverband Dresdner Stollen e. V. startet mit einem Stollenbäckerzug in Richtung Fürstentor offiziell in die Stollensaison. Mit dabei ist auch das diesjährige Dresdner Stollenmädchen Salome Selnack.

14 Uhr: OLG verhandelt Klage gegen Sparkasse - Im Streit um die korrekte Anpassung von Zinsen in Prämiensparverträgen durch die Ostsächsische Sparkasse Dresden fordert die Verbraucherzentrale Sachsen zum ersten Mal im Rahmen einer Musterklage, dass die Ansprüche auf Zinserstattungen nicht verjähren, solange es keine höchstrichterliche und rechtskräftige Entscheidung über die Frage des maßgeblichen Referenzzinses gibt. Hier geht es um entweder nur drei oder aber zehn Jahre Verjährungsfrist.

14.30 Uhr: Autogrammstunde mit Joachim Lambi in der Altmarktgalerie - Joachim Llambi ist seit 2006 Juror in der RTL-Show Let‘s Dance und als äußerst kritisches Jury-Mitglied bekannt. Gemeinsam mit Motsi Mabuse und Jorge González beurteilt er die Tänze der Promis und ihrer Profi-Tanzpartner. Heute gibt er in der Altmarktgalerie im Erdgeschoss bei SportScheck Autogramme. Zuvor wird der gebürtige Duisburger ein paar Tanzschritte vorführen - Mitmachen erwünscht.

18 Uhr: Gedenken an Henry Meyer - Der Dresdner spielte schon mit acht Jahren Geige in der Dresdner Philharmonie. Im November 1942 kamen Heinz, wie Henry damals noch hieß und sein Bruder Fritz, der Klavier spielte, in das Dresdner „Judenlager Hellerberg“, im März 1943 wurden sie nach Auschwitz deportiert. Heinz überlebte, emigrierte in die USA, wechselte seinen Namen zu Henry und mitbegründete das LaSalle String Quartet. Das bekannte Streichquartett bestand bis 1988. Henry Meyer starb 2006, er wurde 83 Jahre alt. Ort: Chinesischer Pavillon Weißer Hirsch, Bautzner Landstraße 17a, Eintritt frei. Weitere Infos

Wer heute wichtig wird

Die Gedenkstele war 1975 errichtet worden zur Erinnerung an die zerstörte Semper-Synagoge. © Quelle: Anja Schneider

Am 9. November jährt sich zum 84. Mal der Tag der Reichspogromnacht. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in ganz Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte geplündert und angezündet. Auch in Dresden. Um dieser Nacht zu gedenken lädt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) um 15.30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung ein. Ort des Geschehens wird die Stele im Brühlschen Garten am Hasenberg sein. Der Synagogenchor Dresden übernimmt den musikalischen Rahmen. Es folgen das „El mole Rachamim“, das KaddischGebet und eine Lesung mit Schülern.

Es folgt ein Gedenkrundgang: Synagoge Dresden – Stadtmuseum Dresden – Sporergasse 2 – Stolperstein am Kulturpalast Dresden – Theaterplatz – Alter Leipziger Bahnhof.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Model Gigi Hadid © Quelle: picture alliance / Andy Kropa/Invision/AP

... zahlreiche Promis, die sich von Twitter verabschieden

Supermodel Gigi Hadid, Popstar Toni Braxton und Hitproduzentin Shonda Rhimes haben eines gemeinsam: Alle haben Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk den Rücken gekehrt. Sie finden deutliche Worte in Richtung des Tech-Milliardärs. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

