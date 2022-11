﻿Fahrkartenpreise in Dresden sollen drastisch steigen

Die Energiekosten steigen, die Inflation galoppiert – das hat Konsequenzen für Fahrten mit Bus und Straßenbahn. Die Preise sollen im nächsten Jahr drastisch steigen. Das ist geplant und das sind die Reaktionen aus der Politik.

Dresden. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), der den öffentlichen Personennahverkehr in den Landkreisen Bautzen, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Dresden organisiert, plant zum 1. April 2023 eine drastische Preiserhöhung. Die Pläne, die die VVO-Verbandsversammlung am 1. Dezember beschließen soll, sehen Steigerungsraten je nach Fahrscheinart von 11,1 Prozent bis 15,9 Prozent vor. Eine Abo-Monatskarte würde für den Tarifraum Dresden nicht mehr 54,90 Euro kosten, sondern 62,40 Euro. Die Einzelfahrt hätte einen Preis von drei Euro und nicht 2,70 Euro wie bisher.