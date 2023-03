﻿Bus und Bahn in Dresden werden teurer: Verbund hebt Preise ab 1. April an

Wegen rasant steigender Kosten erhöht der Verkehrsverbund Oberelbe zum 1. April die Ticketpreise für Bus und Bahn. Eine mögliche Alternative ist das Deutschlandticket.

Dresden. Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs müssen ab 1. April in Dresden und in der Region für die Tickets deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bereits Anfang Dezember hatte die Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) angesichts rasant steigender Kosten die bis dato größte Erhöhung der Fahrkartenpreise beschlossen (DNN berichteten). Im Schnitt verteuern sich die Tickets um elf Prozent, Wochen- und Monatskarten um bis zu 14 Prozent.