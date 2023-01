﻿Extinction Rebellion blockiert Verkehr am Dresdner Elbepark

Klimaschützer störten am Freitagmorgen den Verkehr am Dresdner Elbepark. „Die Hütte brennt“, sagen die Aktivisten.

Dresden. Immer wieder freitags: Bereits Ende vergangener Woche hatten Klimaschützer den Verkehr am Zelleschen Weg blockiert. Am heutigen Freitag waren die Aktivisten am Elbepark aktiv. Ab ca. 8 Uhr blockierten sie minutenweise mit kurzen Unterbrechungen die Straßen rund um die Kreuzung Lommatzscher Straße Ecke Washingtonstraße in stadtauswärtiger Richtung. Es staute sich ein wenig, auch die Zufahrt in Richtung der Autobahn ist zeitweilig unterbrochen. In den Blockadepausen konnte der Verkehr fließen.

Fahrräder und Straßenbahnen sollten die Blockaden ungehindert passieren dürfen. Für die stehenden Autofahrer gab es einen Flyer, der auf das Anliegen der Aktivisten aufmerksam machen soll: den Klimaschutz. „Wenn wir uns fossile Energie schneller abgewöhnen, dann werden wir weniger Wohlstand verlieren“, sagte Christian Bläul von der Gruppe Extinction Rebellion im Vorfeld. Unter den rund 20 Aktivisten fanden sich auch Mitglieder der Letzten Generation sowie der Gruppe Parents for Future.

„Wir müssen die Leute leider in ihrem Alltag stören. Es eilt sehr, die Hütte brennt“, rechtfertigte Versammlungsleiterin Iris Kämper den Eingriff in den morgendlichen Berufsverkehr, der angekündigt und angemeldet war.

Von luk