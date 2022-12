Exhibitionist gestellt: Mann entblößte sich vor Bankfiliale

Dresden. Polizisten haben am Montag einen Exhibitionisten in Klotzsche gestellt. Der 51-jährige hatte sich am Montagmorgen vor einer Bankfiliale an der Königsbrücker Straße entblößt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Zeugin bemerkte den Mann, als er vor der Bank an seinem nackten Geschlechtsteil herumspielte. Die Frau verständigte die Polizei. Polizisten nahmen den Exhibitionisten noch vor Ort fest und ermitteln nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen ihn.

Von lg