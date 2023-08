Exhibitionist belästigt wiederholt junge Frauen

Dresden. Am Dienstag hat ein Exhibitionist an der Kreuzung Altleuben/Lilienthalstraße/Hertzstraße eine 18- und eine 19-jährige Frau belästigt. Der Mann saß auf einer Bank und masturbierte mit der Hand in der Hose. Als die Frauen die Polizei riefen, ging er davon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derselbe Unbekannte hatte dieselben Frauen bereits in der Vornacht belästigt. Er entkleidete sich an der Straße Altleuben und folgte den Frauen in Richtung Lilienthalstraße. Dabei hantierte er an seinem Geschlechtsteil.

Der Mann war etwa 25 Jahre alt und von normaler Statur. Er hatte mittellange dunkle Haare und einen Vollbart, der erst auf Höhe der Ohrläppchen ansetzte. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem blau-schwarzen T-Shirt, so die Polizei.

DNN