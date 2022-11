﻿Protest für den Klimaschutz: Kleben und kleben lassen?

Zwei Vertreter der Gruppe „Letzte Generation“ stehen im August 2022 mit einem Banner in Dresden in der Gemäldegalerie Alte Meister an dem Gemälde „Sixtinische Madonna“ von Raffael. Sie haben sich am Rahmen des Bildes festgeklebt.

Justizminister a.D. Geert Mackenroth schreibt über Recht und Gesetz. Heute: Immer wieder kleben sich junge Menschen an Kunstwerke oder Straßen, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Was ist von diesem Trendsport zu halten – juristisch, politisch, was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

