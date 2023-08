﻿Eurocity Dresden-Prag: Tschechische Bahnen wollen ab 2024 hochmoderne Züge einsetzen

Dresden/Prag. Gleich in mehrfacher Hinsicht sind die Eurocitys, die tagtäglich von Prag über Dresden nach Berlin fahren, auf hiesigen Schienen eine Besonderheit: Denn Abteilwagen finden sich bei Deutschen Bahn bisweilen kaum noch – vom Speisewagen mit den tschechischen Spezialitäten ganz zu schweigen. Doch die inzwischen auch schon mehr als 20 Jahre alten Wagen werden wohl schon bald verschwinden. Stattdessen wollen die Tschechischen Bahnen (ČD) auf der Verbindung künftig hochmoderne Züge einsetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übersicht















Die Großinvestition: 500 Millionen Euro für moderne Züge

Allen voran für ihre internationalen Zugverbindungen beschaffen die Tschechischen Bahnen insgesamt 20 nigelnagelneue Züge. Die Comfort Jets, die Škoda und Siemens gemeinsam in ihren Werken in Ostrava und München fertigen, werden schrittweitweise bis 2026 geliefert. Unterm Strich kosten die neuen Züge rund eine halbe Milliarde Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Konzeption her sind die Comfort Jets ähnlich wie die Rail Jets oder die Inter Jets. Die Züge können aber bis zu 230 Stundenkilometer schnell fahren. © Quelle: Škoda Group

Die Ausstattung: Großraumabteile statt Abteilwagen

Jeder Zug umfasst neun mit heute üblichen Extras wie Steckdosen und W-LAN ausgestattete Waggons mit Großraumabteilen. Wer bislang in der 2. Klasse den Charme des Abteils zu schätzen wusste, muss sich also umgewöhnen. Die Sitze lassen sich verstellen, durch das Spezialglas der Fenster können Mobilfunksignale besser durchdringen, was den Empfang für Internet und Telefonie erheblich verbessert.

Ein Blick ins Innere der neuen Comfort Jets: Anders als die jetzt eingesetzten Wagen auf der Strecke zwischen Dresden-Prag gibt es keine einzelnen Abteile mehr. © Quelle: Škoda Group

Die Kapazität: 100 Plätze mehr als in den alten Zügen

Die Comfort Jets werden jeweils etwas mehr als 550 Plätze haben – davon 99 in der 1. Klasse. Insgesamt gibt es so etwa 100 Plätze mehr als in den heutigen Zügen, rechnet Petr Št’áhlavský, der Pressesprecher der Tschechien Bahnen vor. Zudem ist Platz für bis zu zwölf Fahrräder vorgesehen. Für die Unterhaltung der kleinen Fahrgäste wird unter anderem ein Kinderkino eingebaut. Die Züge sind jeweils knapp 240 Meter lang und 510 Tonnen schwer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Speisen und Getränke werden in Tschechischen Zügen zunehmend auch in der Minibar angeboten – wie hier in einem Inter Jet auf der Fahrt von Cheb nach Prag. © Quelle: Sebastian Kositz

Die Verpflegung an Bord: Kein kompletter Speisewagen mehr

Anders als heute werden die neuen Züge keinen kompletten Speisewagen mehr mit sich führen. Gänzlich abgeschafft wird die gute Küche an Bord aber nicht: In einem der Wagen der 2. Klasse wird es einen Restaurantbereich mit 18 Sitzplätze geben. Zudem können sich Reisende Speisen und Getränke am Platz servieren lassen – oder auf die Minibar zurückgreifen, mit der das Zugpersonal durch die Waggons tingelt.

Lesen Sie auch

Die Geschwindigkeit: Bis zu 230 Stundenkilometer schnell

Die Konzeption der Züge ähnelt den Rail Jets (ein Zugpaar verbindet täglich Dresden mit Prag, Brno und Wien) oder den in Tschechien eingesetzten Inter Jets. Die Comfort Jets sind allerdings noch einen Zacken schneller und erreichen statt 200 bis zu 230 Stundenkilometer. Für die Strecke Dresden-Berlin spielt das keine Rolle. Nach deren Ausbau ist diese auf nur 200 Stundenkilometer ausgelegt. Anders aber in Tschechien, wo im Zuge des Neubaus der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Prag nach Dresden noch vor Vollendung des Tunnels durchs Osterzgebirge Abschnitte mit deutlich höheren Maximalgeschwindigkeiten in Betrieb gehen könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Einsatz: Ab 2024 erstmals auch nach Dresden

Die Tschechischen Bahnen wollen bereits ab kommendes Jahr die neuen Züge einsetzen – zunächst allerdings auf den inländischen Verbindungen auf der West-Ost-Achse zwischen Františkovy Lázně (Franzensbad) und Bohumín an der Grenze zu Polen. In einer weiteren Phase sollen die Züge dann auf der EC-Verbindung von Prag über Dresden nach Berlin und weiter bis Hamburg fahren. Wann genau es soweit sein wird, hänge vom Genehmigungsverfahren ab, sagt Petr Št‘áhlavský. „Wir wollen aber schon 2024 erstmals nach Deutschland fahren.“

Auch auf den Verbindungen von Prag über Wien nach Graz und von Prag über Bratislava nach Budapest sollen die neuen Züge fahren. Au­ßerdem wollen die ČD die Züge ab 2026 auf der geplanten Fernverbindung von Prag über Dresden nach Kopenhagen rollen lassen.

Ein Teil der Fertigung der neuen Comfort Jets erfolgt in München. © Quelle: České Dráhy

Die Nachfrage: Zahl der Fahrgäste stark gestiegen

Die Tschechischen Bahnen haben im ersten Halbjahr eigenen Angaben nach mehr als 79 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind vier Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Die höchsten Zuwächse habe es dabei auf den internationalen Verbindungen gegeben, allen voran in Richtung Bayern und Linz.

DNN