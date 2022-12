﻿Eulen in den Kunstsammlungen Dresden: definitiv nicht „home made by Qatari Hand“

Dresden. Eulen beflügeln unsere Fantasie, weil man sie fast nie zu Gesicht bekommt. Und wenn doch, staunen und freuen uns wir umso mehr. Die Einwohner von Washington DC waren über alle Maßen entzückt, als im Januar 2022 Besuch aus dem hohen Norden in Gestalt einer seltenen Schneeeule auftauchte und durch Parks und über Straßen segelte. USA, UhuSA! Eulen sogar zuhauf waren unlängst während der Fußball-WM in Katar zu haben. Auf dem Souk Waqif, Dohas einzig historisch wirkendem, letztlich aber nicht mal 20 Jahre alten Platz, hatten viele Händler Berichten zufolge sehr viele Eulen im Angebot. Eulen besetzt mit Edelsteinen aus echtem Plastik. Auf Schildern wurde versichert „Home made by Qatari Hand“, es sprach aber einiges dafür, dass die von katarischer Hand gefertigten Eulen aus China stammen, denn echte Eulenfans wissen: Diese Vögel findet man auch auf dem Grand Basar in Istanbul oder dem Chatuchak Market in Bangkok. Diese Eulen können nicht fliegen, fliegen aber – wohl auch dank fliegender Händler – überall hin.

Kostbares Kunstwerk und kaschiertes Trinkgefäß

Deutlich höher in Material- wie auch Kunstwert sind etliche Eulen einzuschätzen, die zum Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen gehören, ob nun im Grünen Gewölbe oder der Porzellansammlung. Da wäre etwa die „goldtene braun und weiß geschmelzte Eule mit einem Diamanten Halßbändgen, deren Schnabel von Goldt, die Augen von Onix, sizet auf einem goldtenen Felsen, worauf Eydexen kriechen, so mit Diamantgen garnirt an etlichen großen Smaragden“, die August der Starke für 1200 Reichstaler im Jahr 1713 von seinem Hofjuwelier Gottfried Döring erwarb, wobei auch vermerkt wurde, dass diese Eule „ein Trinck Geschirr“ sei. Auf der Online-Kollektion-Homepage der SKD wird vermerkt, dass sich erst bei näherer Betrachtung die Funktion dieser wertvollen Pretiose als Gefäß zeige. „Dass der Kopf des Vogels nur aufgesteckt ist, wird durch das umgelegte diamantene Halsband geschickt kaschiert. Nimmt man ihn ab, so findet man im Inneren einen silbervergoldeten Einsatz, der bei Bedarf das Getränk aufnehmen konnte.“ Von der Eule gehe „eine fast magische Wirkung aus, bedingt durch ihre großen Augen, die aus zwei Achatscheiben in halbkugeligem Schliff gebildet sind.“ Von besonderer Qualität sei zudem „das mit feinsten Pinselstrichen wiedergegebene Gefieder, dessen weiche Textur unmittelbar spürbar erscheint“.

Gottfried Döring, ein Schwager Johann Melchior Dinglingers, griff mit der Eule einen im 16. und 17. Jahrhundert populären Gefäßtypus auf, der auch in der Sammlung des Grünen Gewölbes in Beispielen aus vergoldetem Silber und Bergkristall vertreten ist. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die große Zeit der tiergestaltigen Trinkgefäße allerdings längst vorbei. Döring dürfte sich mit der Eule ganz bewusst auf jene überlieferten Arbeiten bezogen haben, „kleidete das Thema jedoch in die zeitgemäßen Gestaltungsformen der spätbarocken Schatzkunst“. Nach wie vor verband man mit dem Nachtvogel vielfältige Bedeutungen. Sie war nicht nur Attribut der Göttin Minerva und Symbol für die Weisheit, sondern konnte – abgeleitet aus ihrem Gebrauch als Lockvogel – auch als Sinnbild der Verlockung verstanden werden.

Schleiereule, die Johann Joachim Kaendler in der Manufaktur in Meißen schuf. © Quelle: Porzellansammlung, SKD, Adrian Sauer

Weisheit und Verlockung

Aus Porzellan ist hingegen jene 25 Zentimeter Schleiereule, die Johann Joachim Kaendler in der Manufaktur 1731 in Meißen schuf. Wie auf der SKD-Homepage vermerkt wird, entwickelte Kaendler bereits kurz nach seinem Eintritt als Modelleur in die Porzellanmanufaktur Meissen im Jahre 1731 eine Anzahl von Tierplastiken für das Japanische Palais. Seine Vorbilder suchte er entweder direkt in der Natur vor den lebenden Tieren in der Menagerie des Jagdschlosses Moritzburg oder in der königlichen Naturalienkammer vor den Präparaten. Damit sei „das Naturstudium zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für die Kaendlersche Tierplastik“ gewesen, deren „lebensnahes Erscheinungsbild der Modelleur durch die kraftvolle Dynamisierung der charakteristischen Bewegungsmotive in die spätbarocke Kunstform zu überführen verstand“.

Kleine Porzellanfiguren überstanden Brand unbeschadet

Die Bemalung der großen Tierfiguren in den frühen dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts stand, wie ferner zu lesen ist, „vor schwerwiegenden Problemen“. Plastiken großen Formats überstanden den Glasurbrand nur selten ohne Risse, so dass nach erneutem Brennen der Schmelzfarben, die Gefahr weiterer Risse gegeben war. Die vom Auftraggeber gewünschte Farbgebung der Tiere für das Japanische Palais konnte daher nur selten realisiert werden. „Bei der Schleiereule gelang dies jedoch schon wegen des relativ kleinen Formats geradezu perfekt, indem die großen dunklen Augen und das braune Federkleid der Flügel in schönem Kontrast zu dem hellen Flaum der feinen Federn auf der Unterseite des Vogels stehen. Von diesem Modell scheint es nur zwei Ausformungen gegeben zu haben. Eine von diesen zählt zu den Kriegsverlusten der Porzellansammlung.“

Prachtexemplar aus Bergkristall

Aus Bergkristall besteht wiederum ein zum Bestand des Grünen Gewölbes gehörendes Gefäß in Gestalt einer 11,8 Zentimeter hohen Eule, die um 1580/85 in der Saracchi-Werkstatt in Mailand geschaffen wurde. Die Saracchi arbeiteten vorzugsweise für die Herzöge von Bayern, Savoyen und Mantua und ihre Arbeiten „avancierten zu begehrten Sammlerstücken, denn auch die Großherzöge der Toskana wie das Kaiserhaus gehörten zu ihren Auftraggebern“. Vielgestaltige Gefäßformen wurden aus dem harten Bergkristall geschnitten, einem Material, das über Jahrhunderte hinweg vom Menschen als diamantengleich verehrt wurde.

Bergkristall-Gefäß in Gestalt einer Eule, die um 1580/85 in der Saracchi-Werkstatt in Mailand geschaffen wurde. © Quelle: Grünes Gewölbe, SKD, Jürgen Karpinski

Im alten Rom vom Bestsellerautor Plinius dem Älteren (23/24–79 n. Chr.) in seiner vielbändigen Naturgeschichte als „zu ewigem Eis erstarrtes Wasser“ gerühmt, wurde es dann auch in der christlichen Kirche als materia sacra (heiliges Material) enorm geschätzt. Theologisch war ein Bergkristall ohne Einschlüsse durch seine makellose Transparenz und Reinheit göttliches Material, das sowohl die Dreifaltigkeit als auch die immakulate (=unbefleckte/jungfräuliche) Mutter Gottes verkörpern konnte. Ein Theologe des zwölften Jahrhunderts ließ sich gar zur Gleichsetzung „Christus crystallus est“ hinreißen. Höchstes künstlerisches Niveau prägte jedenfalls all die Pokale, Krüge, Henkelkannen, aber auch Gefäße in grotesker Tiergestalt, die zu Renaissance-Zeiten in der Saracchi-Werkstatt auf höchstem künstlerischen Niveau entstanden. Desgleichen prägte die Mailänder Werkstatt der Miseroni die Kunst des Bergkristallschnitts in der Zeit um 1600, die am kaiserlichen Hof in Prag einen (letzten) großen Höhepunkt erlangte, denn zu Gefäßen und Gerätschaften geformt, demonstrierte Bergkristall die Verfügungsgewalt fürstlicher Auftraggeber über die einzigartige Substanz und wurde so zum greifbaren Zeugnis von Macht und Würde.

Dresdner Hofnarr Fröhlich mit Eulenkopf

Aus Elfenbein sowie teilweise vergoldetem Silber besteht jene Statuette, die der Elfenbeinschnitzer Carl August Lücke 1729/31 fertigte und die den Hofnarren Joseph Fröhlich mit Eulenkopf zeigt. Dieser trat am Dresdner Hof gern in einer an seine steiermärkische Herkunft erinnernden Tracht auf, die aus Stulpenstiefeln, Pluderhose, breiten Hosenträgern, einer kurzen Jacke und einem spitzen Hut mit breiter Krempe bestand – und Teile dieser Kleidung zeigt auch die Elfenbeinstatuette. Ungewöhnlich ist der Kopf einer Eule, doch Eule und Esel gehörten zum Wappen Fröhlichs, das ihm der sächsische Kurfürst mehr zum Scherz verliehen hatte.

Statuette, die der Elfenbeinschnitzer Carl August Lücke 1729/31 fertigte und die den Hofnarren Joseph Fröhlich mit Eulenkopf zeigt. © Quelle: Grünes Gewölbe, SKD, Jürgen Karpinski

Wie vermittelt wird, steht die Statuette in engem Bezug zum höfischen Karneval am 21. Februar 1730, „der in den CURIOSA SAXONICA beschrieben ist“. Am Abend dieses Tages war der Riesensaal im Dresdner Schloss Schauplatz für aufwendig inszenierte „Wirtschaften“ und den Auftritt festlich kostümierter, als Handwerker verkleidete Adliger. Joseph Fröhlich war in diese Festlichkeit integriert. Er stand über dem Eingang zum Wirtshaus „Zum fröhlichen Mann“ und auf seinem Haupt war eine Eule zu sehen. Es stehe „außer Zweifel, dass mit der Elfenbeinstatuette an dieses Ereignis und an die Verkleidung Fröhlichs erinnert werden sollte“.

