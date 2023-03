﻿Etwas mehr Arbeitslose im Februar in Dresden

Trotz Krise erweist sich der Arbeitsmarkt in Dresden auch im Februar als stabil. Die Zahl der Erwerbslosen stieg im Vergleich zum Januar nur leicht an – vor allem wegen beendeter Ausbildungen. Die Nachfrage nach Fachkräften bleibt hoch.

Dresden. Die Zahl der Arbeitslosen in Dresden ist im Februar auf 18 271 gestiegen. Das sind 0,2 Prozent oder 37 mehr als im Januar, teilte die Agentur für Arbeit in Dresden am Dienstag mit. Die Quote blieb stabil bei 6,0 Prozent.