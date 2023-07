Jugendliche in Dresden-Äußere Neustadt von 15-köpfiger Gruppe überfallen

Dresden. In Dresden-Äußere Neustadt ist es in der Nacht zum Dienstag zu einem Vorfall gekommen. Gegen 23.15 Uhr wurde eine kleine Gruppe Jugendliche, die sich am Alaunplatz aufhielt, von einer zweiten Gruppe Jugendlicher angegriffen.

Bei der Auseinandersetzung wurden auch Flaschen geworfen, ein 16-Jähriger wurde leicht verletzt. Die Gruppe der Angreifer bestand aus etwa 15 Personen. Sie erbeuteten zwei Bierflaschen und eine Schachtel Zigaretten, danach flüchteten sie.

DNN