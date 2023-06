Gastrokritik

Wenn das Wetter mitspielt, lohnt sich die Anreise in die Elbterrasse Wachwitz in Dresden per pedes: Nach einem Spaziergang an der Elbe entlang macht die Einkehr mindestens nochmal so viel Spaß.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket