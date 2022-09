﻿56-jähriger Bauunternehmer gesteht Corona-Betrug

Dresden. Im Prozess um Coronabetrug in großem Stil hat der Hauptangeklagte Guido H. vor dem Dresdner Landgericht ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm und seinem Bruder Subventionsbetrug vorgeworfen. Beide sollen sich mit falschen Anträgen aus den Coronahilfsprogrammen 394 000 Euro erschwindelt haben. Guido H. räumte dies ein: "Ich habe immer den höchstmöglichen Betrag beantragt. In fast allen Fällen wurde das Geld überwiesen. Ich habe es dann abgehoben oder auf meine Konten überwiesen."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fördergelder mit falschen Daten beantragt

Der 56-Jährige hatte zwei Baufirmen in Dresden, die eng mit rumänischen und griechischen Subunternehmern zusammenarbeiteten, die ihm wiederum Arbeitskräfte aus Südosteuropa besorgten. 2019 machten seine Firmen minus. Als während der Coronakrise Förderprogramme für Kleinunternehmen und Selbstständige aufgelegt wurden, habe er 2020 in 45 Fällen Corona-Hilfsgelder mit den persönlichen und gewerblichen Daten der ausländischen Arbeiter, aber ohne deren Wissen, beantragt. Er gab an, es seien Einzelunternehmer, die durch Corona in wirtschaftliche Schieflage geraten seien. Der Angeklagte hatte ihnen die EC-Karten abgenommen, wenn sie nach Hause fuhren oder für andere Firmen arbeiteten. Auf diese Konten wurden die Fördergelder überwiesen. Mit den Beträgen habe er seine Firmen konsolidiert und einen Teil für sich behalten, erklärte der Angeklagte.

Sekretärin entlastet

Guido H. nahm die Schuld auf sich und entlastete die mitangeklagte Sekretärin. Sie habe nur seine Anweisungen befolgt und die Schreiben rausgeschickt, ohne zu wissen, was da eigentlich laufe. Dies habe er ihr nie erzählt. Sein Bruder habe die Daten nur auf den Rechner übertragen. Allerdings hatte der, obwohl arbeitslos, auch Corona-Hilfsgelder kassiert, die ihm nicht zustanden. Als die Polizei zur Durchsuchung bei ihm anrückte, fanden sich auf seinem Computer auch noch unzählige kinderpornografische Bilder. Auch dafür muss er sich jetzt verantworten.