﻿Erster Weltkrieg: Wie die Front das Schaffen Dresdner Künstler veränderte

Dresden . Für sein „Denkmal des Krieges im Dom zu Magdeburg“ fernab aller Verherrlichung des Krieges wird Ernst Barlach heute ebenso gefeiert wie für seinen „Schwebenden Engel“ im Dom von Güstrow, auch dies ein Mahnmal fernab von Glorifizierung und Totenkult. Und doch sollte man nicht unterschlagen, dass Barlach, dem vor drei Jahren die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eine große Retrospektive im Albertinum ausrichteten, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 die allgemeine Kriegsbegeisterung durchaus teilte.

In seinem Tagebuch vermerkte der Künstler: „Ich schrieb heute an Frl. Tina, daß mir die Kriegsstimmung wie eine Erlösung vorkommt. Die Menschen müssen an etwas Allgemeines Großes denken und ihren persönlichen Kram hintansetzen.“ Und an den Kunsthistoriker Reinhard Piper schrieb Barlach Ende August 1914: „Das Erleben dieser ganzen Zeit seit 1. August kann ich nur einem großen Liebesabenteuer vergleichen, so erschüttert und entselbstet es mich. Es ist ein großes Glücksgefühl außer sich zu sein, erlöst von sich. Und dies Größere ist etwas Wahres, keine bloße Idee. In den ersten Tagen konnte ich nicht schlafen in diesem Zustand von Erweiterung.“

Patriotismus war Ehrensache

Die den Krieg also durchaus bejahende Haltung Barlachs, der davon überzeugt war, dass Deutschland auf der Seite der Angegriffenen stehe und sich verteidigen müsse, hielt bis Anfang 1916 durchaus an, dann kippte bei ihm (wie längst auch bei vielen anderen) die Stimmung.

Nun lebte Barlach zu der Zeit schon in Güstrow, aber in Dresden sahen es viele Künstler nicht anders als er. Und viele kämpften an der Front, oft freiwillig, der nicht nur im Hessischen populären Überzeugung „Make Äbbelwoi Not War“ hing so gut wie keiner an. Nicht anders sah es in allen anderen Ländern aus, Patriotismus war Ehrensache. Als die renommierte Galerie Arnold im September/Oktober 1916 jenen Dresdner Künstlern, die in der Armee dienten, eine Ausstellung widmete, wurde im Katalog u. a. festgehalten: „Die Zahl der im Heeresdienst stehenden Dresdner Künstler ist seit dem vorigen Jahr wieder um mindestens 60 gestiegen: waren es 1915 gegen 70, so sind es jetzt mehr als 130. Stärker noch als bisher tritt somit an uns daheim die Pflicht heran, für die Familien derer zu sorgen, die Pinsel und Palette mit Gewehr und Säbel vertauschten und zu den Fahnen eilten, die zum weitaus größten Teile schon im Frieden ebenso hart um ihr Leben zu kämpfen hatten, wie um ihre Ideale, ihre Kunst.“ Eröffnet wurde die Kunstschau in der Galerie Arnold durch „Ihre Königlichen Hoheiten Prinz und Prinzessin Johann Georg“.

Wie Astrid Nielsen, Konservatorin bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, in ihrer mit dem Zitat „Die Apostel des neuen Glaubens sind heute auch in Dresden unter einem Dach“ betitelten Studie über Dresdner Bildhauer im Ersten Weltkrieg festhält (abgedruckt in der 2014 in Bremen erschienenen Publikation „Bildhauer sehen den Ersten Weltkrieg“), gab es damals in Dresden eine ganze Reihe von Ausstellungen, die sich um den Krieg und seine Folgen rankten.

Dresden zeigte Ausstellung mit Kunst zu Kriegsthemen

Da war etwa eine kunsthistorisch angelegte Schau im Dresdner Kupferstich-Kabinett mit dem Titel „Kriegsbilder aus fünf Jahrhunderten“ im Jahr 1915, oder die „Deutsche Kriegsausstellung“ 1916 im Albertinum, mit der „der in der Heimat verbliebenen Bevölkerung die greifbaren Erfolge unserer Truppen vor Augen geführt“ werden sollten. Ein paar Monate später wurde (ebenfalls im Albertinum) die Schau „Kriegsgrab und Kriegerdenkmal im Königreich Sachsen“ ausgerichtet, von Dezember 1917 bis Januar 1918 veranstaltete das „National-Hygiene-Museum“ dann die wohl nicht minder viel beachtete Ausstellung „Kriegsbeschädigten-Fürsorge in Deutschland“.

Was die Ausstellung in der Galerie Arnold angeht, vermerkt Astrid Nielsen, dass zu den Künstlern, von denen Werke gezeigt wurden, lokale Größen gehörten, aber auch welche, deren Namen bereits auch überregional bekannt waren. Von Otto Dix waren elf Zeichnungen zu sehen, deren Titel deutlich machen, was vom Künstler dargestellt worden war: „Granatloch“, „Betonierter Schützengraben“, „Stollen zum Unterstand“, …

Otto Dix, Stollen zum Unterstand, 1915. © Quelle: Repro

Dix sollte den Krieg überleben, anderen Künstlern war das nicht vergönnt. So fiel Oskar Doll, der zwischen 1907 und 1912 in der Meisterklasse von Georg Wrba Bildhauerei an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste studiert hatte, schon kurz nach seiner Einberufung am 20. September 1914 in der Nähe von Paris. In seinem Nachruf heißt es: „Mit ihm ist einer der Besten von uns gegangen.... Für Dresdens junge Kunst ist sein Tod ein unersetzlicher Verlust.“

Mehr Glück hatte der ebenfalls bei Arnold vertretene Otto Rost, der 1887 in Keuern bei Döbeln geboren war. Er leistete ohnehin gerade seinen Wehrdienst ab, als Europa in seine „Urkatastrophe“ (des 20. Jahrhunderts) schlitterte, konnte dann aber 1915 nach Sachsen zurückkehren. In Freiberg stationiert, bewarb er sich im März 1916 um die Aufnahme an der Kunstakademie in der Meisterklasse Wrbas. Dieser akzeptierte Otto Rost als Studenten, wodurch diesem eine Freistellung vom Militärdienst bis Ende des Jahres gewährt wurde. Die letzten Kriegsmonate verbrachte Rost dann doch wieder an der Front. Nach dem Krieg beendete er sein Studium, schlug sich dann als freier Künstler durch und erwies sich als flexibel, auch politisch, denn er arbeitete sowohl für die NS-Diktatur, als auch später für das SED-Regime.

Von den Nazis aussortiert als „Entartete Kunst

Den Krieg mit all seinen Gräueln überlebte auch der 1889 in Berlin geborene Bildhauer Ludwig Godenschweg. Er hatte erst eine Steinmetzlehre absolviert und anschließend in der Klasse von Robert Diez studiert, wobei er sogar in den Genuss einer finanziellen Unterstützung kam, die „bedürftigen, befähigten Studenten“ bewilligt wurde. 1916 hieß es auch für Godenschweg „Fronteinsatz“. 1818 wurde er Schüler bei Karl Albiker an der Dresdner Akademie der Künste, 1920 trat er gemeinsam mit Eugen Hoffmann der Dresdner Sezession Gruppe 1919 bei. Er lebte in Pappritz, insofern überrascht es nur bedingt, dass er den Auftrag bekam, als es galt, dort ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen des damals noch nicht mit einer Zahl versehenen Weltkrieges zu errichten.

Als 1937 vom NS-Regime in München die Propagandaausstellung „Entartete Kunst“ ausgerichtet wurde und überall in Deutschland in den Museen unerwünschte Kunst aussortiert wurden, traf es auch die Skulpturensammlung Dresden, die sich von Godenschwegs Skulpturen „Kniende Frau“, „Kleiner weiblicher Akt“ und „Kleine Gruppe“ trennen musste.

Verschollen ist auch die von Christoph Scholl geschaffene Skulptur „Soldat mit verwundetem Kameraden“, die wenig bis gar nichts Heroisches an sich hat, sondern den Soldaten als arme, leidende Kreatur zeigt. Scholl, gebürtiger Bayer, war im Alter von 15 Jahren nach Dresden gekommen und hatte sich 1915 freiwillig an die Front gemeldet. Er nahm an den Kämpfen an der Yser, der Somme und am Zbrucz teil. Mehrmals wurde er verschüttet und 1916 für seine erwiesene Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. 1918 nach Posen versetzt, wurde Christoph Scholl erst im Januar 1919 aus dem Militär entlassen. Wie so viele seiner Künstlerkollegen kehrte er als Kriegsgegner und Pazifist zurück. Er besuchte zunächst die Modellierfachklasse der Dresdner Kunstgewerbeschule bei Karl Groß, wechselte aber laut dem Aufsatz von Astrid Nielsen „enttäuscht in die Bildhauerklasse von Selmar Werner an die Akademie und beendete sein Studium im März 1923“.

Der Vollständigkeit halber: In dem seit 24. Februar 2022 tobenden Angriffskrieg Putins und seiner ehrlosen Verbrecherbande gegen die Ukraine sind schon etliche Künstler gestorben. Andere setzten sich in ihrer Kunst mit dem Krieg auseinander. Unlängst sagte die Malerin Vlada Ralko in einem Interview in der Wochenzeitung „Die Zeit“, dass sie schon deshalb zeichne, weil sie nicht sprachlos sein wolle und der festen Überzeugung sei, dass nur jemand, der spreche, „sich dem sadistischen Druck des Aggressors widersetzen kann“.