Dresden. Er erinnere sich noch gut an das Gespräch in der Staatskanzlei, sagte Hans-Dieter Schumacher, Finanzvorstand von Jenoptik. Eine neue Fabrik wolle der ostdeutsche Konzern in Dresden bauen, habe der Jenoptik-Vorstand vor einem Jahr Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mitgeteilt. Und gefragt, ob der Freistaat nicht eine Förderung ins Auge fassen könne? Ein Finanzer muss das fragen. Die Jenoptik-Führungsriege verließ das Haus am Königsufer mit leeren Händen.

Antrag ist etwas spät gekommen

Auch er erinnere sich noch an das Gespräch, räumte Kretschmer anlässlich des ersten Spatenstichs ein. Und dass er nun im Gewerbegebiet Rähnitzpark trotzdem den Spaten schwingen könne, spreche für Jenoptik. "Der Antrag ist leider etwas spät gekommen, die Fördertöpfe waren schon leer", bedauerte der Politiker. Jenoptik baut trotzdem. Zwei Drittel Eigenmittel und ein Drittel Fremdkapital fließen in die Hightech-Fab im Dresdner Norden, wie Schumacher zur Finanzierung erklärte.

Auf dieser Fläche im Gewerbegebiet Airportpark baut der Konzern Jenoptik seine neue Fabrik. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Kein Grund für Pessimismus

Der Jenoptik-Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger sprach von einem wichtigen Schritt für die Zukunft: „Dresden wird zu einem Hauptstandort unserer Mikrooptik-Aktivitäten. Wir haben uns bewusst für einen der bedeutendsten Standorte der Halbleiterindustrie in Deutschland und Europa entschieden.“ Fraunhofer und Bosch befinden sich gleich neben der Jenoptik-Baustelle. Es brauche Mut und Zuversicht, sagte Traeger, für den derzeit vorherrschenden Pessimismus gebe es keinen Grund.

2000 Quadratmeter für Reinraum-Produktion

Ralf Kuschnereit vom Jenoptik-Management lobte das Netzwerk an Forschungs-Institutionen in Dresden, das für Hochtechnologie-Unternehmen unerlässlich sei. „Wir werden hier ja nicht nur Fertigung leisten, sondern auch Entwicklung“, kündigte er an. Licht formen und beeinflussen sei das Geschäft von Jenoptik, das in Dresdens neuer Fabrik auf 11 000 Quadratmetern Nutzfläche bedient werden solle, 2000 Quadratmeter davon seien für die Reinraum-Produktion reserviert.

Konzern investiert 70 Millionen Euro

70 Millionen Euro investiert der Konzern. Es handelt sich laut Traeger um die größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte von Jenoptik. Im Herbst 2024 soll die Ausrüstung in der neuen Fabrik installiert werden, der Produktionsstart ist für Anfang 2025 geplant. Dann werden Mikrooptiken und Sensoren gefertigt, die hauptsächlich in Anlagen für die Halbleiter-Litographie zum Einsatz kommen.

Ein Modell der neuen Jenoptik Hightech-Fab zur Entwicklung und Fertigung photonischer Module steht am Rande der Veranstaltung zum ersten symbolischen Spatenstich. © Quelle: Robert Michael/dpa

Bau auf der Lausitzer Granitplatte

Konstante Temperaturen und Schwingungsfreiheit seien Voraussetzung für die Reinraumfertigung, erklärte der Dresdner Standortleiter Andreas Morak. Deshalb werde die Fabrik auf eine Lausitzer Granitplatte gestellt. Es könnte durchaus sein, dass Jenoptik schon zum Produktionsstart über eine Erweiterung nachdenken müsse. Die Nachfrage sei hoch. Reserveflächen gebe es auf dem Grundstück. „Wir können uns verdoppeln“, so Morak.

60 zusätzliche Arbeitsplätze

Das Unternehmen sucht bereits Personal für seine Fabrik. Gut 60 Beschäftigte arbeiten bereits am Standort Dresden, weitere 60 Arbeitsplätze werden entstehen. „Wir bauen jetzt schon die Belegschaft auf, damit wir durchstarten können“, so der Standortleiter.

Baugenehmigung erteilt

Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) überbrachte zum ersten Spatenstich die frohe Kunde, dass seine Behörde jetzt die Baugenehmigung erteilt hat und lobte den Neubau für dessen Vorbildwirkung in Sachen Nachhaltigkeit. Grüne Fassade, Gründach und über den Pflanzen Solarmodule seien beispielgebend für andere Bauherren.

Freistaat fördert Wasserversorgung

Kretschmer kündigte an, dass der Freistaat Kooperationen zwischen Forschung und Jenoptik fördern könne. Der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft sei das Markenzeichen von „Made in Germany“. Fördern werde der Freistaat auch den Ausbau der Wasserversorgung für den Dresdner Norden, kündigte Kretschmer an. Ohne Wasser keine Mikroelektronik, Dresden sucht nach Möglichkeiten, die Versorgung der Industriebetriebe von der Trinkwasserversorgung zu entkoppeln. Fördermittel sind da willkommen.