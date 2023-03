﻿Ex-Polizist und Ex-Bankräuber Samuel Meffire: Ein Leben für zwei, mindestens

Samuel Meffire war der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands und Werbegesicht für Sachsen. Dann geriet er ins Rotlicht-Milieu, raubte und erpresste, kam ins Gefängnis. Fast 30 Jahre ist das jetzt her. Bis heute sucht er die Bruchkanten des Lebens.

Dresden. Samuel Meffire kommt nicht mehr oft nach Dresden. Er ist nur noch selten in der Stadt, in der seine Mutter ihn verprügelt hat und Neonazis auf ihn geschossen haben, in der er erst Star-Polizist und dann Bankräuber war. Wenn er mal da sei, sagt Meffire, dann sei er fasziniert davon, was sich in Dresden alles verändert habe. „Ich wünschte mir“, sagt er, „dass mit der äußeren Sanierung auch innere Heilung einhergehen würde.“