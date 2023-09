﻿Haftstrafe nach sexuellem Übergriff auf Dresdner Spielplatz

Dresden. Kais M. konnte es nicht fassen. Dem Prozess am Landgericht hatte der 23-Jährige gelassen gefolgt, nach dem Urteil war er außer sich, schrie und heulte. Dreieinhalb Jahre wegen schwerem sexuellen Übergriff, Körperverletzung und Beleidigung hatte das Gericht ausgereicht. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Tunesier am 11. März auf dem Spielplatz der Wohnanlage Herzogin Garten eine 39-Jährige sexuell attackiert, verletzt und beleidigt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sexueller Übergriff nach langer Partynacht

Beide hatten sich nach einer langen Partynacht vor einem Club im Industriegelände kennengelernt, waren küssend mit der Bahn in die Innenstadt gefahren. Nach dem Aussteigen schlug er vor, sich ein Hotelzimmer zu nehmen, was sie ablehnte. „Ich wusste, worauf das hinausläuft, er wollte mit mir schlafen.“ Sie ging trotzdem mit ihm mit und beide landeten in einem Spielhaus für Kinder in Form einer Orange. Er forderte wieder Sex, sie lehnte erneut ab, er wurde gewalttätig, stieß sie brutal zu Boden, hielt ihre Arme fest, setzte sich auf sie, masturbierte, ejakulierte ihr ins Gesicht, beschimpfte sie als „Schlampe.“ Einem Passanten war die Sache aufgefallen, der informierte die Polizei.

Beide angetrunken und unter Drogen

Beiden waren angetrunken und hatten Drogen genommen: er Kokain, sie Ecstasy. „Ich war schon ordentlich benebelt“, sagte die 39-Jährige bei der Vernehmung. Sie hatte während der Übergriffe einmal die Orange verlassen, ihren Freund angerufen, war aber wieder reingegangen. Ein Fall mit Besonderheiten und ungewöhnlichen Umständen, so der Vorsitzende Richter.

DNN