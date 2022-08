Ernte in Dresdens Tafelgärten: Wenn Bürokratie auf Realität trifft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was passieren kann, wenn Bürokratie auf Realität trifft, erleben gerade die Mitarbeiter des Projektes Tafelgärten. Seit April haben zwölf Langzeitarbeitslose unter professioneller Anleitung am Messegelände ein kleines grünes Idyll geschaffen. Sie bauen auf 3300 Quadratmetern Obst und Gemüse an, ernten dieses und geben es an die Dresdner Tafel. Alles prima, könnte man meinen.

Doch am 30. September läuft die Förderung durch die Arbeitsagentur aus. Zu dumm, dass die Ernte sich nicht nach dem Amtsschimmel richtet. Möhren, Kartoffeln, Radieschen stecken da noch im Boden. Und drohen nun zu verrotten. 7000 Euro bräuchte es, um das Projekt ordentlich zum Abschluss zu bringen. Die hat die Stadt nun unbürokratisch zugesagt.

Das ist einerseits natürlich gut. Andererseits wäre es besser, wenn die Arbeitsagentur nicht nur Richtlinien, sondern von Beginn an auch die Realität im Blick hätte. Das hätte den Mitarbeitern einige Sorgenfalten erspart. Jetzt lesen

Ich freue mich auf die Herausforderung und habe mir fest vorgenommen, Verantwortung zu übernehmen und mit Leistung voranzugehen. Fußball-Profi Akaki Gogia zu seiner erneuten Verpflichtung bei Dynamo Dresden

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Ein neuer Todesfall am Montag: Die Stadt Dresden meldet am Montag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Außerdem wurden die gesammelten Wochenenddaten veröffentlicht. Jetzt lesen

Lauterbach kündigt verbesserten Corona-Impfstoff für Anfang September an: Deutschland soll den an Omikron angepassten Impfstoff erhalten. Das geht aus einem Schreiben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor. Die EU-Kommission muss den Impfstoff gegen die BA.1-Variante aber noch bewilligen. Jetzt lesen

Paxlovid: Was Sie über die Anti-Corona-Pille wissen müssen - und für wen sie geeignet ist: Paxlovid gilt als vielversprechendes Medikament gegen schwere Covid-19-Verläufe. Doch nicht für jede und jeden kommt es infrage. Wir erklären, für wen die Anti-Corona-Pille geeignet ist, wie sie wirkt, und warum sie kein Ersatz für die Impfungen ist. Jetzt lesen

Neun-Euro-Ticket endet: Mit diesen Fahrkarten sparen die Dresdner trotzdem bei Bus und Bahn

Im Tarifwirrwarr gibt es etliche Spezialangebote – mit denen Fahrgäste ab Dresden vergleichsweise günstig ins Umland, durch Deutschland und sogar Teile Tschechiens und Polens fahren. Jetzt lesen

Scholz will gemeinsames Luftabwehrsystem für Nordeuropa

Der Bundeskanzler plädierte bei einer Rede in Prag zudem für ein Ende des EU-Einstimmigkeitsprinzips, um zu verhindern, dass die Aufnahme neuer Mitglieder durch das Veto einzelner Staaten gelähmt wird. Jetzt lesen

9.45 Uhr: Prozess zum Juwelencoup - Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe

10.30 Uhr Gesundheitsdaten - Die AOK gibt Zahlen zur Gesundheit der Grundschüler in Sachsen und Thüringen bekannt

14.00 Uhr: Zahlen zur Inflation - Das Statistische Bundesamt gibt eine erste Schätzung der Inflationsrate für August 2022 bekannt

16.30 Uhr Kochmützen-Treff für Kinder ab 6 Jahren - Kochen, backen, schnipseln, rühren, schmecken, riechen und internationale Leckereien kennenlernen. Findet jeden Dienstag in Schulwochen statt. Ort: Mehrgenerationenhaus Famil, Schillerstraße 35, 01796 Pirna-Copitz,

17 Uhr: Computerkurs für Anfänger und Anfängerinnen - Es geht um die Anwendung von Word, womit z.B. Briefe erstellt werden können, und um das Kalkulationsprogramm Excel. Ort: Wir sind Paten - Supporter, Bundschuhstr. 2, 01307 Dresden

Zu einem Gipfeltreffen auf Bornholm zum Ausbau der Windenergie in der Ostsee werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Staats- oder Regierungschefs aus Dänemark, Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland erwartet. Außerdem sollen Energieminister sowie Vertreter der Netzbetreiber und Energieversorger aus Ostsee-Anrainerstaaten teilnehmen. Der gemeinsame Ausbau der Windenergie soll laut Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die Unabhängigkeit von russischem Gas fördern und den grünen Wandel beschleunigen.

... drei sich prügelnde Influencer auf der Gamescom und die Frage, warum

Auf der Gamescom gehen bekannte Twitch-Stars aufeinander los. Was infantil wirkt, hat durchaus einen ernsten Hintergrund: Es geht mitunter um Werbung für zweifelhafte Glücksspiele. Schon seit Wochen kämpft die Streamerszene um ihre Vorbildfunktion. Jetzt lesen

