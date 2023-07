Erneut bundesweite Klima-Proteste der “Letzten Generation“: Sitzblockade auf der Hauptstraße am Elbepark in Dresden

Dresden. Aktivisten der “Letzten Generation“, verkleidet als Olaf Scholz, Volker Wissing und Robert Habeck haben sich am heutigen Freitag um 7.30 Uhr am Elbepark in Dresden auf die Washingtonstraße gesetzt. 36 Sitzblockaden in 26 Städten folgen.

Laut Informationen der letzten Generation protestieren sie „gegen einen Gesetzesbruch der Regierung“. Drei Teilnehmer der “Letzten Generation“ haben sich mit einem Banner mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz!“ auf die Hauptstraße gesetzt.

Nach Angaben der Gruppe sind sich die Gerichte uneins darüber, ob die Straßenblockaden der “Letzten Generation“ gesetzeswidrig sind oder nicht. Bereits am Donnerstag hatten sich Aktivisten der Gruppe Zugang zu den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf verschafft.

Carla Rochel, Sprecher:in der “Letzten Generation“ dazu: „Die Bundesregierung bricht das Gesetz und führt unsere Gesellschaft in den Kollaps. Es ist unsere demokratische Pflicht, dagegen friedlich Widerstand zu leisten. Wir fordern die Einrichtung eines Gesellschaftsrates, der auf Grundlage der Verfassung der Bundesregierung dabei hilft, die Gesetze einzuhalten.“

