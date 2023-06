Erfreuliche Nachrichten von der Weißen Flotte

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

sie gehören zu Dresden wie die Frauenkirche und der Christstollen, die Schiffe der Weißen Flotte. Doch vor drei Jahren kreiste der Pleitegeier über den historischen Schaufelraddampfern. Die Flotte hatte nach jahrelangem Missmanagement abgewirtschaftet.

Nimmt Kurs auf schwarze Zahlen: Die Sächsische Dampfschiffahrt, hier der historische Schaufelraddampfer „Meissen“. © Quelle: Sebastian Kahnert

Doch nun haben die Dampfer auch bildlich gesprochen wieder ordentlich Wasser unter dem Kiel. Man schreibe schwarze Zahlen und wolle investieren, vor allem in die beiden großen Salonschiffe „August der Starke“ und „Gräfin Cosel“, im Volksmund auch gerne als Gorbitz und Prohlis verspottet.

Die Cosel soll Anfang 2024 für eine Million Euro umgebaut werden, August ein Jahr später für die gleiche Summe. Beide wollen sich dann jeweils zur Flottenparade am 1. Mai im neuen Schick präsentieren. Das sind ja mal erfreuliche Nachrichten. Jetzt lesen

Der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen in Dresden ist die Geburt von Kindern, der zweithäufigste ist Alkohol. Dr. Kristin Ferse Leiterin der Suchtkoordinationsstelle Dresden

Zum Abschluss der Renaturierungsmaßnahme pflanzen Biobauer Bernhard Probst (l.), Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen und Harald Kroll-Reeber, Sachgebietsleiter Boden- und Gewässerpflege im Umweltamt, am Podemuser Hanggrabenteich eine Schwarzerle. © Quelle: Catrin Steinbach

So viele Dresdner Bäche hat die Stadt seit 2002 renaturiert

In Podemus in Dresden hat die Stadt jetzt den letzten großen Zufluss des Zschonerbachs aus den Rohren befreit. Warum der Verlust von Weideland für Biobauer Probst am Ende auch einen Vorteil hat. Jetzt lesen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat mit seinen strikten Asylpolitik-Forderungen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Doch nicht mit jeder Aussage liegt Kretschmer richtig. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Bekommen Asylbewerber zu viel Geld? Sechs Kretschmer-Thesen im Check

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kritisiert, dass Deutschland mit zu hohen Leistungen zu viele Geflüchtete anlockt – schon jetzt wäre eine Integration kaum noch möglich. Die LVZ hat seine Aussagen einem Faktencheck unterzogen. Jetzt lesen

Am Vormittag kommt es am Albertplatz und auf der Bautzner Straße zu Verkehrseinschränkungen. Der Grund ist eine geplante Versammlung am Albertplatz von etwa 8 Uhr bis 9 Uhr. Dadurch ist insbesondere auf der Bautzner Straße stadteinwärts sowie auf der Fahrbahn des Albertplatzes stadtauswärts mit Staubildung zu rechnen. Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich zu umfahren oder mehr Zeit einzuplanen.

16 Uhr: Ausschuss für Sport Dresden - In der nicht öffentlichen Sitzung geht es um den Antrag der Dissidenten-Fraktion, das „Oben-Ohne-Baden“ für alle zu ermöglichen und um die Ausfinanzierung von Mehrkosten für Nachträge und Bauzeitverlängerung beim Um- und Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Cotta - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für Reparatur und Sanierung von Fußböden sowie Malerarbeiten in Klassenzimmern der 12. Grundschule, für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle der 138. Oberschule in Gorbitz und die Grundsanierung der Vereinsterrasse durch den Kleingartenverein „Neuland“ e. V. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

Die Druschki, die sorbischen Brautjungfern, in ihren Trachten während der Fronleichnamsprozession 2022 im sächsischen Crostwitz. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

In vielen katholischen Orten wird am Donnerstag der Fronleichnamstag mit Prozessionen gefeiert. Dazu gehören auch die katholischen Sorben. Das Bild zeigt ,die Druschki, die Brautjungfern in Tracht, die in Crostwitz in Sachsen zur Fronleichnams-Prozession durch den Ort gehen. Die Katholiken in der sorbischen Lausitz haben in 26 Orten im Gegensatz zum Rest des Freistaates am Fronleichnamstag frei.

Die Cyberbrille im Büro? Darüber lässt sich noch nichts sagen. Denn die Vision-Pro-Demo lief ohne produktive Office-Anwendungen. © Quelle: Apple/dpa-tmn

Bis die Vision Pro von Apple auf den Markt kommt, wird es noch einige Monate dauern. Doch Journalist Christoph Dernbach hat die Brille schon einmal aufgesetzt – und ist nach dem Schnellcheck mächtig beeindruckt. Jetzt lesen

