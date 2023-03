Erbschaft Ost – Gesprächsveranstaltung im Hygienemusem Dresden

Dresden. Das Hygienemuseum lädt am Dienstag, dem 28. März, um 19 Uhr zu einem Gspräch über die Kunst der DDR ein. Mit diesem Thema und dem „Nachbeben der Kunst der DDR“ haben sich die beiden jungen Schriftsteller Aron Boks und Lukas Rietzschel in ihren neuesten Veröffentlichungen auseinandergesetzt. Gemeinsam mit dem Sozialwissenschaftler Heinz Bude wollen der 1997 in Wernigerode geborene Boks und der 1994 geborene, aus Räckelwitz stammende Rietzschel den „Imaginationsraum des Nachkriegsdeutschlands Ost“ erkunden. Dabei soll es um die Stimmungen einer Gesellschaft gehen, die nach 1945 etwas gänzlich neues aufbauen wollte.

Aron Boks ist Slam Poet, Autor und Moderator und lebt in Berlin. Sein letzter Roman erschien im Februar 2023 und trägt den Titel „Nackt in der DDR. Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat“. Der drei Jahre ältere Rietzschel veröffentlichte 2018 seinen Debüt-Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“. In seinem aktuellen Roman „Raumfahrer“ begibt er sich auf die Spuren des Malers Georg Baselitz und seiner Familiengeschichte.