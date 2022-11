﻿Entmachtet die Landesdirektion den Oberbürgermeister in Dresden?

Dresden. Manchmal gibt es die Antworten schon, bevor die Fragen gestellt sind. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte nach den verpatzten Beigeordnetenwahlen am Donnerstag im Stadtrat angekündigt, den Vorgang der Landesdirektion Sachsen (LDS) vorzulegen. Jetzt ist dem OB aber schon ein Brief der Rechtsaufsicht ins Haus geflattert, gezeichnet von Carolin Schreck, Vizepräsidentin der LDS. Sie erteilt dem OB Hausaufgaben.

Vertrauen der Bürgerschaft hat gelitten

Die Landesdirektion habe den Eindruck, heißt es in dem Brief, dass das Vertrauen der Dresdner Bürgerschaft in den Oberbürgermeister und in den Stadtrat stark gelitten habe. Die Handlungsfähigkeit der städtischen Organe stehe in Frage. Die Vizepräsidentin forderte den OB auf, dafür zu sorgen, dass Rat und OB „den politischen Prozess mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Intensität sowie der erforderlichen Kompromissbereitschaft“ fortsetzen.

Hilbert muss bis 9. Dezember berichten

Hilbert muss der Oberbehörde bis zum 9. Dezember Bericht erstatten und mehrere Fragen beantworten. So soll der OB mitteilen, ob die Verwaltung der Landeshauptstadt derzeit noch den Erfordernissen einer gesetzmäßigen Verwaltung entspricht. Die LDS will auch wissen, welche Folgen vakante Mandate der Landeshauptstadt in Aufsichtsräten von kommunalen Gremien, Verbänden und Gesellschaften haben. Schließlich soll der OB mitteilen, ob er die Einschaltung eines Mediators befürwortet.

Eine Lösung ist fern

Nachdem am 31. Oktober mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) mit Ablauf ihrer Amtszeit ihren Platz im Rathaus räumen musste, sind fünf Bürgermeisterstellen unbesetzt. Eine Neubesetzung scheitert seit August an fehlenden Mehrheiten und dem fehlenden Einvernehmen des OB zu einzelnen Personalvorschlägen. Eine Lösung ist nicht in Sicht, zumal die CDU eine Vereinbarung aus dem Jahr 2020 mit Grünen, Linken und SPD gekündigt hat.

Nur noch drei Spitzenbeamte

Derzeit besteht die Rathausspitze nur noch aus Hilbert sowie Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) und Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Die verbliebenen Spitzenbeamten teilen sich in die Vertretung der vakanten Stellen. Hilbert selbst hat mehrfach erklärt, dass die Arbeit der Verwaltung von den Vakanzen nicht gefährdet sei. Die LDS dagegen hatte bereits im September festgestellt, dass Dresden gegen die Sächsische Gemeindeverordnung verstößt.

Verweis auf Paragraf 117 ist Sprengstoff

Der eigentliche Sprengstoff des Schreibens liegt in einem Hinweis auf Paragraf 117, Absatz 1, der Sächsischen Gemeindeordnung. Darin heißt es: „Entspricht die Verwaltung der Gemeinde in erheblichem Umfang nicht den Erfordernissen einer gesetzmäßigen Verwaltung und reichen die Befugnisse der Rechtsaufsichtsbehörde nicht aus, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinde zu sichern, kann die Rechtsaufsichtsbehörde einen Beauftragten bestellen, der alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde auf deren Kosten wahrnimmt.“

Machtposition des OB wird geschwächt

Das ist kreuzgefährlich für Hilbert: Die LDS kann den Oberbürgermeister entmachten, wenn dieser nicht nachvollziehbar schildern kann, wie Dresden in überschaubarer Zeit zu rechtmäßigen Zuständen in der Verwaltung kommt. Bisher hat der OB in der Kommunikation mit dem Stadtrat auf sein Vetorecht bei der Besetzung der Bürgermeisterposten gesetzt. Diese Machtposition wird mit dem eindeutigen Hinweis geschwächt.