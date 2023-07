„Ente, fertig, LOS“ – Startscheinverkauf für Dresdner Gummienten-Rennen

Dresden. 7000 Gummienten sollen am 20. August bereits zum 15. Mal beim Dresdner Entencup an den Start gehen. Für fünf Euro können die nummerierten Enten „adoptiert“ und den Gewinnern verschiedene Preise einbringen. Bis zum 5. August werden jeden Freitag und Sonnabend von 10 bis 20 Uhr Enten-Adoptionsscheine am Lions-Verkaufsstand in der Altmarkt-Galerie angeboten. Der Erlös kommt dem Wohnheim der Heilpädagogik-Bonnewitz zugute, wo 48 seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche wohnen, denen durch die Spendengelder Urlaubsfahrten, ein Musikraum sowie ein Reitangebot ermöglicht werden.

Auf die Eigentümer der Enten-Adoptionsscheine warten außerdem Preise, die von Sponsoren gestiftet werden. Der Hauptpreis: ein E-Bike, gestiftet von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Mit dem Erlös der Startscheine haben die zehn Dresdner Lions Clubs seit 2008 bereits über 400 000 Euro für soziale Projekte sammeln können.

DNN