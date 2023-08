Was es beim Tag des offenen Denkmals in Dresden zu entdecken gibt

Dresden. Am Sonntag, 10. September, ist wieder bundesweit der „Tag des offenen Denkmals“. Diesen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiierten Aktionstag gibt es im 30. Jahr. Dresden macht zum 28. Mal mit.

Um welche Talente es an diesem Tag geht

Das Motto lautet diesmal „Talent Monument“. Gemeint sind damit die unterschiedlichen „Talente“, die Denkmäler haben. Sie sind nicht nur baugeschichtliche Zeugnisse, sondern können auch vom Leben und von den Werten einer vergangenen Zeit „erzählen“.

Zudem spielen – wenn es um besagte Talente geht – z.B. die Wandelbarkeit für verschiedene Nutzungen und der Nachhaltigkeitsaspekt eine Rolle. Und die mit Denkmalen nicht selten verbundene Ambivalenz. Sei es durch den Anlass ihrer Entstehung, durch Nutzungen in der Vergangenheit oder auch die Krux, auf der einen Seite baukulturelles Erbe erhalten zu wollen und andererseits den Anforderungen der modernen Zeit gerecht zu werden. Stichwort Photovoltaik.

Wo Bauherren und Eigentümer beraten werden

Diesem Spannungsfeld widmet sich am 10. September das Programm im Kulturrathaus in der Inneren Neustadt. Mit Vortrag, Diskussionen und individuellen Beratungen zu Genehmigungsverfahren geht es um das Thema „Denkmal und erneuerbare Energien“. David Klein, Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalschutz, spricht von einem Beratungstag für Bauherren und Eigentümer (10 bis 14 Uhr, Königstr. 15).

Wie viele Denkmale besichtigt werden können

53 Eigentümer von Denkmälern machen diesmal beim „Tag des offenen Denkmals“ in Dresden mit. So ist es nicht nur möglich, mehr oder weniger öffentliche historische Gebäude oder auch Monumente mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und sich mit ihrer Geschichte zu befassen. Es öffnen sich auch Türen zu privaten Gebäuden. So im Glöcknerhaus der Alten Kirche Klotzsche, Altklotzsche 61, das gerade saniert wird. Oder im ehemaligen Gasthof Rennersdorf.

Ein Anziehungspunkt wird sicher das Sachsenbad, das nicht nur für viele Dresdner, die dort einst Schwimmunterricht hatten, ein Ort (ambivalenter?) Erinnerungen ist und das einem neuen Nutzungsmix dienen soll.

Wie viele Führungen es zum Tag des offenen Denkmals gibt

Des Weiteren werden insgesamt 17 thematische Führungen angeboten, bei denen auf unterschiedliche Weise Denkmale im Mittelpunkt stehen. So geht es zum Beispiel bei einem unterhaltsamen Spaziergang durch den Großen Garten um die Frage „Sind Bäume Denkmale?“ (Treff 10 Uhr, Haupteingang Carolaschlösschen, max. 25 Personen, Anmeldung unter Klimawandel@schloesserland-sachsen.de). Oder man begibt sich auf eine geführte Entdeckungstour durch das Denkmalschutzgebiet Blasewitz (Treff 10 Uhr, am Transformatorenhäuschen Schillerplatz, keine Anmeldung nötig).

Wo man das Programmbekommt

Für die meisten der Führungen muss man sich vorher anmelden. Genauere Informationen dazu bietet das Programmheft. Das ist in gedruckter Form u.a. im Rathaus Dr.-Külz-Ring und in den Stadtbezirksämtern kostenfrei erhältlich. Das Programm ist aber auch digital abrufbar unter www.dresden.de.

Was Familien mit Kindern locken soll

Baugeschichtliche Führungen in alten Häusern sind in der Regel nichts für junge Leute. Doch auch für Familien mit kleinen und großen Kindern soll der 10. September etwas bieten, um ihnen Denkmale näherzubringen.

So gibt es am Lapidarium, Hohe Str. 24, Siebdruck für Kinder und Jugendliche mit dem Street-Art-Künstler Jens Besser (Materialkostenbeitrag 3 Euro). In der Zschoner Mühle, Zschonergrund 2, locken Erlebnis-Mühlenführung (12/14/16 Uhr) und Puppentheater in der historischen Scheune (11/15 Uhr). In Altnickern 2 gibt es einen Steinzeit-Erlebnistag (10 bis 18 Uhr). Und mal einen Elbeschleppkahn zu besichtigen, dürfte auch die jüngere Generation begeistern (10 bis 16 Uhr, Alberthafen Friedrichstadt, Magdeburger Str. 58).

Was das Spielzeitfest in Hellerau bietet

Hellerau – das Europäische Zentrum der Künste, Karl-Liebknecht-Str. 56, organisiert zum Tag des offenen Denkmals am 10. September ein Spielzeitfest. Auf dem Programm stehen u.a. Workshops zum Beispiel mit Lehmi von The Saxonz (12/15 Uhr), Performance mit der go plastic company (12.30/14 Uhr), Konzerte, offenes Animationsfilmstudio für die ganze Familie (13 Uhr Kulturgarten) und viele verschiedene Führungen. Zum einen kann man das eigentliche Festspielhaus besichtigen (11 bis 16.30 Uhr zu jeder vollen Stunde zzgl. 12.30 und 16.30 Uhr, Treff Foyer). Spezielle Familienführungen gibt es 11 und 15 Uhr. Hinter die Kulissen kann man 12 und 13 Uhr blicken. Zum anderen starten 11 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde Baustellenführungen durch den Ostflügel.

Wie weit die Verwandlung der Ex-Kaserne gediehen ist

Der Ostflügel auf dem Gelände des Festspielhauses in der jetzigen Gebäudekubatur ist in den 1930er Jahren unter den Nazis als Kasernengebäude entstanden. Dieser dunkle Teil der Geschichte wird gerade erforscht. Nach dem Krieg nutzte die Sowjetarmee das Gelände.

Nach deren Abzug in den 1990er Jahren wurde das baufällige Gebäude vornehmlich als Lager genutzt. Seit zwei Jahren wird es saniert und für eine neue Nutzung umgestaltet. Künftig wird es eine Studiobühne und ein Probestudio haben. Dafür wurden Decken entfernt und brückenartige Tragwerke eingebaut. Des Weiteren entstehen Appartements mit zwei Zwei-Bett-Zimmern und vier Ein-Bett-Zimmern für Kunstschaffende, die temporär in Hellerau arbeiten und leben.

Wie mit dünnen Brettern ein stabiles Dach gebaut wurde

Ende März 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Das Gebäude wurde komplett entkernt. Erhalten und restauriert wurden und werden die Treppen und Treppengeländer sowie der unter Denkmalschutz stehende Ludwig-Kroher-Dachstuhl. Dabei handelt es sich um eine außergewöhnliche Konstruktion. Aufgrund des großen Holzmangels wurde der Dachstuhl einst aus dünnen Brettern gebaut. Wie das bewerkstelligt wurde und zwar so, dass es auch statisch hält, ist sehens- und erhaltenswert.

Um die Baukosten von zwölf Millionen Euro einzuhalten, seien Abstriche gemacht worden, sagt Eberhard Sieß, Abteilungsleiter Baumanagement im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung. „Wir mussten die Küchenausstattung für das geplante Restaurant rausnehmen.“ Einen Betreiber für das Restaurant mit 60 Plätzen und Biergarten gebe es auch noch nicht, sagt Carena Schlewitt, die Intendantin von Hellerau. Auch die Finanzierung der erforderlichen Bühnentechnik sei noch nicht geklärt.

