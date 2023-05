Betrüger erbeuten in Dresden 30.000 Euro mit Enkeltrick

Dresden. Am Dienstag haben Betrüger eine Dresdner Seniorin mit einem Schockanruf um 30 000 Euro gebracht. Die Täter riefen die 75-Jährige an, behaupteten, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall gehabt hätte und nun in Haft müsse. Dies könnte sie durch eine Zahlung von 30 000 Euro verhindern. Die 75-Jährige glaubte den Betrügern und übergab das Geld an der Justinenstraße in Dresden-Friedrichstadt an einen Boten. Erst später meldete sie sich bei der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Der Bote war etwa Ende 40, rund 1,65 Meter groß und hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine helle Jacke und einen grauen Mundschutz. Die Polizei sucht Zeugen, die die Übergabe oder den Boten gesehen haben und Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

DNN