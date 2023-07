Zeugenaufruf

Frau in Bus in Dresden-Radeberger Vorstadt belästigt: Zeugen gesucht

Eine Frau wurde am Montagmittag Opfer einer Belästigung in einem Bus in Dresden-Radeberger Vorstadt. Ein älterer Mann bedrängte die Frau, die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.