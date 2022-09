In Dresden wird es dunkel und kalt, beim Bäcker und in der Gastronomie fehlt das Personal und Material ist ohnehin knapp. Willkommen in der Mangelwirtschaft oder für alle Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind: Willkommen zurück!, findet DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig.

