﻿Das kommt auf die Erdgaskunden in Dresden zu

Jeden Tag ein neues Gesetz – aber was bedeutet das in der Praxis? Der Energieversorger Sachsen Energie erklärt jetzt, was auf die gut 35 000 Erdgaskunden in Dresden zukommt.

Dresden. Was kommt auf die Abnehmer von Erdgas zu? Die Bundespolitik produziert gefühlt im Tagestakt neue Gesetze und Regelungen, Umlagen werden in die Welt gesetzt und wieder aufgehoben. Gerade erst hat der Bundesrat die Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas und Fernwärme gebilligt. Was heißt das für die Kunden von Sachsen Energie in Dresden?

„Erdgaskunden sind zunehmend verunsichert, welche direkten Konsequenzen sich aus dem Wegfall der Gasbeschaffungsumlage, der Mehrwertsteuersenkung und dem neuen Abwehrschirm für ihre aktuellen Rechnungen und Abschläge ergeben“, sagte Nora Weinhold, Sprecherin des Versorgungsunternehmens. Mit Bekanntgabe der Neuregelungen zum Monatswechsel habe Sachsen Energie vorerst alle Abrechnungen unterbrochen und gleichzeitig mit der Neukalkulation begonnen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Was bewirkt die Aufhebung der Gasbeschaffungsumlage?

Am 3. Oktober hat die Bundesregierung die Gaspreisanpassungsverordnung und damit die Gasbeschaffungsumlage rückwirkend zum 1. Oktober aufgehoben. Aber: Die neu eingeführte Gasspeicherumlage und die erhöhte Bilanzierungsumlage bleiben weiterhin bestehen. Für die Erdgaskunden bedeute das, dass sie entlastet werden und die Preiserhöhung niedriger ausfällt als angekündigt. Die Gasbeschaffungsumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde wird nicht berechnet. Für die Grundversorgung heißt das, dass die Erhöhung zum 1. Oktober 0,63 Cent pro Kilowattstunde netto beträgt statt 3,05 Cent pro Kilowattstunde.

Die neuen Gaspreise der Grundversorgung – reduziert um die Gasbeschaffungsumlage – sind auf den Internetseiten www.drewag.de und www.enso.de aktualisiert und werden zeitnah auch für die Kunden im Onlineservice ausgewiesen, erklärte Weinhold.

Wann wird die Senkung der Mehrwertsteuer berücksichtigt?

Der Bundesrat hat am 7. Oktober endgültig entschieden, dass der Mehrwertsteuersatz für Gas und Fernwärme von 19 auf 7 Prozent sinkt. Dies gilt befristet vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024. „SachsenEnergie setzt dies selbstverständlich für alle betroffenen Kunden um und gibt diese Entlastung weiter. Diese Senkung wird ebenso zeitnah in den Preisangaben auf der Website und im Onlineservice eingearbeitet“, erklärte Weinhold.

Was bringt die Senkung der Mehrwertsteuer?

Der Wegfall der Umlage und die Senkung der Mehrwertsteuer bedeute zum Beispiel für einen Vier-Personen-Haushalt in Dresden mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden Erdgas eine Ersparnis von 75 Euro im Monat. Alle Kunden, deren Abschlag sich aufgrund der Neureglungen ändern werde, würden per Brief oder im Onlineservice informiert. „Wir bitten diesbezüglich von Anfragen abzusehen. Alle Kunden können sich sicher sein, dass wir alle aktuellen Änderungen berücksichtigen“, versichert Weinhold.

Gibt es schon Informationen zur Gaspreisbremse?

Nein. Bisher gibt es keine Konkretisierung zur angekündigten Gaspreisbremse und zum angekündigten Strom- und Erdgaspreisdeckel, weiß die Sprecherin. „Sobald es dazu konkrete gesetzliche Vorgaben zur Umsetzung gibt, werden wir diese für unsere Kunden selbstverständlich berücksichtigen. Auch SachsenEnergie unterstützt die Forderung der Energie-Branchenverbände, dass alle Maßnahmen möglichst einfach gestaltet werden müssen, damit sie schnell und effektiv umgesetzt werden können.“

Wo können sich Kunden noch informieren?

Aktuelle Informationen zu Neuregelungen und der Marktlage finden die Kunden auf www.SachsenEnergie.de/marktlage sowie www.drewag.de/marktlage und www.enso.de/marktlage.

Wie viele Kunden sind davon betroffen?

Es bestehen derzeit rund 36 000 Verträge im Privat- und Gewerbekundenbereich für ein Drewag-Erdgas-Produkt im Raum Dresden. Für die Region Ostsachsen bestehen derzeit rund 75 000 Verträge im Privat- und Gewerbekundenbereich für ein Enso-Erdgas-Produkt, so Weinhold.

Was empfiehlt der Versorger seinen Kunden?

„Für eine sichere Gasversorgung im Winter ist weiterhin das Gebot der Stunde: Jede Kilowattstunde Gas, die wir einsparen, trägt dazu bei, dass wir besser durch die kalte Jahreszeit kommen. Daher sollte jeder Gasverbraucher so viel Energie wie möglich einsparen. Energie sparen heißt, die Nachfrage zu reduzieren.“