Energiekrise: Muss Dresden Bäder schließen?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit seinem Kabinett in Brandenburg über das sogenannte Entlastungspaket verhandelt, melden sich in Dresden immer mehr Institutionen bei Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und fordern angesichts der galoppierenden Energiepreise: „Hey Boss, ich brauch mehr Geld.“

Jüngstes Beispiel sind die Städtischen Bäder. Mit dem kalkulierten Minus von 15 Millionen Euro im Jahr kommen sie nach eigenen Berechnungen nicht aus. Obwohl Wasser- und Lufttemperatur bereits um 1 Grad Celsius gesenkt und Saunen geschlossen wurden, werde der Verlust in diesem Jahr auf 17 Millionen klettern. Tendenz steigend.

Teures Vergnügen: Der Betrieb der Schwimmhallen wie hier an der Freiberger Straße wird immer teurer. © Quelle: Anja Schneider

Sollte die Stadt nicht zuschießen, bliebe nur noch die Schließung einzelner Bäder. Ja, wenn das so ist, dann ist das so - auch wenn es bedauerlich ist. Man kann sich nicht endlos aus dem Haushalt bedienen. Und die nächsten Diskussionen werden nicht lange auf sich warten lassen. Raumtemperaturen in Bibliotheken, Museen und Altenheimen, Essensgeldzuschüsse in Schulen und so weiter. Ohne Abstriche wird es nicht gehen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir haben den Eindruck, die Ampel weiß absolut nicht, was sie gerade tut. Statt den Menschen Tipps für Katzenwäsche mit Waschlappen zu geben, soll die Regierung ihren Job machen. Alexander Dierks Generalsekretär der sächsischen CDU bei der Vorstellung eines eigenen Forderungskatalogs zur Entlastung der Verbraucher und Sicherung der Energieversorgung

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Die Inzidenz sinkt: Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz ist auch am Dienstag wieder gefallen, trotz den in den Berechnungen enthaltenen Nachmeldungen vom Wochenende. Weiterhin werden jedoch Neuinfektionen im dreistelligen Bereich registriert. Jetzt lesen

BGH: Kostenfreier Reiserücktritt wegen Corona je nach Fall möglich: Gerade in den ersten Corona-Monaten haben viele Urlauberinnen und Urlauber ihre Buchung zurückgezogen – wann geht das kostenlos, wann werden Stornogebühren fällig? Darüber hat jetzt der Bundesgerichtshof geurteilt. Jetzt lesen

Null-Covid-Strategie: Millionen Menschen in China erneut im Lockdown: China hält weiterhin an seiner Null-Covid-Strategie fest. In mehreren Teilen des Landes sind daher aktuell wieder mehrere Millionen Menschen im Lockdown. Die WHO warnt davor, diesen Ansatz auf Dauer zu verfolgen. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Der Dresdner Stuntman Ilian Simeonow hat am meisten Spaß an sogenannten Bodystunts, also Stunts, bei denen er allein auf seinen Körper angewiesen ist. © Quelle: Anja Schneider

Nicht ganz ungefährlich: Der Dresdner Ilian Simeonow ist Stuntman

Der Dresdner Ilian Simeonow arbeitet seit nun mehr 20 Jahren als Artist und Stuntman. Im DNN-Interview sprach er über seinen Werdegang und was ihn an seinem Beruf so fasziniert. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Wenn alles teurer wird, die Renten aber auf niedrigem Niveau bleiben, wird es für viele ältere Menschen eng. © Quelle: IMAGO/Addictive Stock

„Wo wir noch sparen sollen, ist mir ein Rätsel“

Wenn alles teurer wird, die Renten aber auf niedrigem Niveau bleiben, wird es für viele ältere Menschen eng. Zu eng. Darüber zu sprechen, fällt vielen Betroffenen schwer. Zwei Menschen machen für uns eine Ausnahme und erzählen, was es bedeutet, im Alter arm zu sein. Jetzt lesen

Michail Gorbatschow ist tot: Der Mann, der dem Ostblock die Freiheit schenkte

Der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Zusammen mit seiner Frau Raissa zeigte Michail Gorbatschow erstmals der Welt das freundliche Gesicht des Sowjetimperiums. Am Ende beerdigte der Mann mit dem markanten Muttermal auf der Stirn den Kalten Krieg, ließ die Mauer fallen, löste Ostblock und Sowjetunion auf - fast zu viel für ein einziges Leben. Ein Nachruf. Jetzt lesen

Termine des Tages

16 Uhr: Sitzung des Petitionsausschusses - Im öffentlichen Teil geht es um eine Petition zur Umgestaltung des Königswaldplatzes und eine E-Petition, die eine Neuplanung des Fußweges zwischen der Haltestelle Beerenhut und der Neunimptscher Straße fordert. Ort: Neues Rathaus, Beratungsraum 3, 3. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

16 Uhr: Sitzung des Bauausschusses - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um die Gestaltungsleitlinie für Dresden, Bebauungspläne für die Marschnerstraße und ein Wohn- und Gewerbegebiet an der Schlüterstraße sowie die Ertüchtigung und Ausschilderung des Dammweges für Radfahrer. Ort: Neues Rathaus, Festsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

18 Uhr: Sitzung des Stadtbezirksbeirates Loschwitz - Im öffentlichen Teil wird die Gestaltung der Betriebsanlagen am Elbdüker Loschwitz vorgestellt. Außerdem geht es um die Förderung von Projekten durch den Stadtbezirksbeirat, unter anderem die Einrichtung einer „Büchertelefonzelle“ auf dem Weißen Hirsch, den Ankauf eines historischen Klaviers für das Carl-Maria-von-Weber-Museum und einen verkaufsoffenen Sonntag am 25. Juni 2023 während des Elbhangfestes, Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

20 Uhr: Älternabend - An jedem Mittwoch findet in Katy‘s Garage die legendäre Party für Jung und Alt statt. Gespielt werden die tanzbarsten Hits der letzten Jahrzehnte, von Abba bis Zappa und alles was die Gäste schon lange mal wieder hören wollten. Ort: Katy‘s Garage, Alaunstraße 48, 01099 Dresden

Wer heute wichtig wird

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, rechts), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Vizekanzler, und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP, links) während einer Bundestagssitzung. © Quelle: IMAGO/photothek

Das Bundeskabinett beendet heute seine Klausurtagung in Meseberg mit einer gemeinsamen Pressekonferenz von Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner. Im Mittelpunkt der Klausurtagung stehen die Energiekrise und die Preissteigerungen. Es geht aber auch um Sicherheitspolitik, berufliche Bildung und Digitalisierung.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Die Figuren im Roman sind zum Teil eins zu eins der Realität nachempfunden – auch Wolfgang Kubicki taucht auf. © Quelle: IMAGO/Dirk Jacobs

... „Der fleischgewordene Herrenwitz“: Wie Wolfgang Kubicki und andere Politiker zu Romanfiguren wurden

Ein soeben erschienener Roman des Schriftstellers Christoph Peters nimmt das Berliner Regierungsviertel auseinander. Das Werk trägt den Titel: „Der Sandkasten“. Und es lässt am politischen Betrieb kein gutes Haar. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play