﻿Dresdens Handwerk wird Preise weiter anheben müssen

Die Handwerksbetriebe in und um Dresden stehen mit dem Rücken zur Wand, sagt Kammerpräsident Jörg Dittrich. Energiepreiskrise, die hohe Inflation und die trübe Weltlage sorgen für Existenzängste.

Dresden. Das Handwerk in und um Dresden blickt mit Sorge in die Zukunft. Das belegt als wichtiger Indikator der Geschäftsklimaindex, den die Dresdner Handwerkskammer bei der aktuellen Herbstkonjunkturumfrage ermittelt hat. Der sei im Vergleich zum Herbst vorigen Jahres von 121 auf 85 Punkte gefallen, teilte die Kammer am Mittwoch mit. Grund seien explodierende Energiepreise, stark gestiegene Material- und Rohstoffpreise, steigende Zinsen und unterbrochene Lieferketten sowie die Inflation.

Dittrich: Preise gefährden die Existenz von Unternehmen