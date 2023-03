﻿Wegen Elterntaxis: Gibt es bald Halteverbote vor Dresdens Schulen?

In Dresden sind allmorgendlich die berühmt-berüchtigten Elterntaxis unterwegs. An Schulen kommt es regelmäßig zu unübersichtlichen Situationen. Jetzt könnte der Stadtrat dem Treiben Einhalt gebieten.

In anderen Bundesländern gibt es bereits spezielle Haltezonen für „Elterntaxis“

Dresden. An Schulen in Dresden könnte es bald Halteverbote geben. Damit soll für mehr Verkehrssicherheit gesorgt werden. Am Donnerstag steht das Thema auf der Tagesordnung des Stadtrats.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An vielen Schulen kommt es allmorgendlich zu den gleichen Szenen: In engen Straßen stauen sich die Autos von Eltern, die ihre Kinder zum Unterricht bringen. „Wir müssen sehen, wie wir die Fuß- und Radwege sicherer machen können, damit sich die Elterntaxis erübrigen“, erklärte die Grünen-Fraktionschef Christiane Filius-Jehne am Mittwoch. Sie findet es „absurd, wie viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und damit selbst zu einer großen Gefahr“ im Verkehrsgeschehen an den Bildungseinrichtungen werden.

Kleine Kinder schützen

Zwischen den Autos könnten kleine Schulkinder „leicht übersehen werden“, heißt es in einem Antrag, den SPD, Grüne und Linke im Juli 2021 in den Stadtrat eingebracht hatten. Nach den Beratungen in Stadtbezirken, Ortschaften und Ausschüssen müssen jetzt die Stadträte entscheiden. Im Bildungsausschuss fand das Anliegen eine breite Mehrheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach soll die Stadt aufgefordert werden zu prüfen, an welchen Schulen ausreichend Haltemöglichkeiten zum Absetzen von Schulkindern in etwa 250 Metern Entfernung vorhanden sind oder geschaffen werden können. Solche „Elternhaltestellen“ sollen im Rahmen eines Pilotprojekts im Schuljahr 2023/24 an fünf geeigneten Schulen eingerichtet werden.

Halteverbote zu bestimmten Zeiten

Parallel dazu fordert der Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung für den Stadtrat, dass unmittelbar vor den Schulen in bestimmten Zeiten Halteverbote eingerichtet werden. Ein Pilotprojekt soll sich auf fünf geeignete Schulen beziehen. Dazu werden Abstimmungen mit den Schulgemeinschaften und die Berücksichtigung von Wünschen aus Stadtbezirksbeiräten, Ortschaftsräten, Schulen und aus der Bevölkerung angeregt.

Lesen Sie auch

17 Schulen zieht der Antrag bereits näher in Betracht. Das sind die 32., 49., 50., 59., 63., 65., 68., 85., 95., 103. und 153. Grundschule. Außerdem stehen die Universitätsgemeinschaftsschule, die SRH Montessori Grundschule, die IBB Ganztagsgrundschule, die Christliche Grundschule, die Grundschule Schönfeld und die Grundschule Weißig auf der Liste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitfrage im Stadtrat

Für das Projekt sollen unter anderem Leitfäden der TU Dresden und der Universität Wuppertal zur Einrichtung von Radschulwegeplänen genutzt werden. An weiterführenden Schulen soll vor allem auf die Erschließung mit dem Fahrrad gesetzt werden.

Ob es im Stadtrat zu dem Beschluss kommt, hängt vor allem von der Zeit ab. Bislang steht die Verkehrssicherheit auf Tagesordnungspunkt 34.12. Zuvor wollen die Stadträte unter anderem über die Schwimmhalle in Klotzsche, die Stellvertreter-Regelung für OB Hilbert oder auch die Anmietung von Flächen für die Verwaltung im Gebäudekomplex Lingnerallee debattieren. Verschiedene Punkte sind sehr umstritten, könnten genau deshalb aber auch noch von der Tagesordnung verschwinden.