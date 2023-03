﻿Eltern in Dresden-Mickten beklagen Unfallgefahr auf Schulweg

Eltern in Dresden-Mickten sind besorgt: Die Kinder von zwei Grundschulen und einer Kita sollen vor Unfallgefahren geschützt werden. Dafür gibt es jetzt einen Forderungskatalog an die Stadt. Auch „Elterntaxis“ sorgen für Verstimmungen.

Jasper und Miriam, Schüler der zweiten Klasse der 144. Grundschule in Dresden, haben es nicht immer leicht, wenn sie auf ihrem Schulweg in Dresden-Mickten die Straße überqueren wollen.

Dresden. In Dresden-Mickten sorgen sich Eltern um die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg ihrer Kinder. „Diese Kreuzung ist wirklich gefährlich“, erklärt Katharina Schäfer am Donnerstag. Deshalb fordern Mütter und Väter von etwa 700 Kindern der 41. und der 144. Grundschule sowie der Kita „Sternstraße“ die Stadt zum Handeln auf.

Stein des Anstoßes ist die Situation an der Sternstraße/Ecke Trachauer Straße. Autos und Straßenbahnen frequentieren die Straße, um eine Fußgängerampel über die Sternstraße nutzen zu können, müssen Kinder zweimal über eine Nebenstraße, parkende Autos versperren die Sicht auf die Fahrbahn. „Die Versuchung ist groß, einfach über die Straße zu rennen, wo keine Ampel ist“, beschreibt Schäfer die Erfahrung mit den Kindern.

Eltern wünschen sich Tempo 30

Die Elternschaft um Katharina Schäfer wünscht sich eine Tempo 30-Zone für den Bereich. „Die Bremswege sind dadurch deutlich kürzer“, erklärt Schäfer. Außerdem könnte mit baulichen Veränderungen an den Fußwegen die Sicherheit erhöht werden. Wenn an den Kreuzungsecken die Fußwege in den Fahrbahnbereich hineingebaut würden („Gehwegvorstreckungen“), müssten Kinder nicht auf der Straße stehen, wenn sie hinter Autos hervorkommen und Fahrzeuge wären beim Abbiegen zum langsameren Fahren gezwungen.

Eltern in Dresden-Mickten beklagen Unfallgefahr Die Kinder von zwei Dresdner Grundschulen und einer Kita sollen vor Unfallgefahren geschützt werden. © Quelle: Anja Schneider

Und hier kommen Gefährdungen durch Eltern selbst ins Spiel. „Morgens mit den Elterntaxis geht es hier richtig ab, da wird hier die Straße entlanggerast“, berichtet Katja Schiffner, die Mutter einer Drittklässlerin. Bert Männig, Vater eines Mädchens in der zweiten Klasse, beschreibt damit verbundene gefährliche Situationen. „Wenn die Kinder sich mit dem Fahrrad zwischen parkenden Autos durchschlängeln müssen, steht das Rad schon halb auf der Straße, bevor sie etwas sehen.“

Problem mit „Elterntaxis“

Auch Martin Liebscher, Elternratsvorsitzender an der 41. Grundschule, sieht ein Problem darin, dass manche Eltern ihre Kinder mit dem Auto unmittelbar vor die Schultür fahren wollen, anstatt in einiger Entfernung zu parken und die Kinder ein paar Schritte laufen zu lassen. „Natürlich ist auch klar, dass man in einer Stadt auch mal über eine Straße muss“, erklärt er. An der Kreuzung in Mickten könne jedoch mit geringem Aufwand mehr Sicherheit erreicht werden. Bei einem vom Stadtrat kürzlich beschlossenen Modellprojekt mit Halteverboten vor Schulen sind die beiden Grundschulen aus Mickten nicht dabei.

Bislang haben die Eltern für ihren Brief von Anfang Februar an Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) nicht viel mehr als eine Eingangsbestätigung erhalten. „Die ordnungsgemäße Bearbeitung umfasst unter anderem eine umfangreiche Prüfung vor Ort, sowie die Einbeziehung des Straßenbaulastträgers, der Polizei und weiterer Beteiligter“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung mit der Bitte um Verständnis.