﻿Übersetzen bei Hochwasser: Ein Dresdner Fährmann erklärt, worauf es ankommt

Dresden. Kräftige Regenfälle in Tschechien ließen den Elbpegel in den vergangenen Tagen über die Vier-Meter-Marke ansteigen. Auch aus den Stauanlagen im Nachbarland, den sogenannten Moldaukaskaden, fließt mehr Wasser als üblich in die Elbe. Daher bleiben die Wasserstände in Sachsen weiter auf einem hohen Niveau, schätzt das Landeshochwasserzentrum des Freistaates die Situation ein. Doch diese Prognose nimmt Fährmann Marcell Gerber von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) gelassen.

Kritische Marke bei etwa 4,50 Meter Pegelstand

Den Fahrplan könnten die drei Fährstellen der DVB trotz der Hochwasserwarnung der Stufe eins einhalten, sagt Gerber. Mehrmals pro Stunde setzten er und seine Kollegen mit den Passagieren über. „Vier Meter Pegel sind noch kein Problem“ erklärt er. Erst ab einem Wasserstand von 4,50 Meter werde es kritisch. Die Lage im Moment sei ein „klassisches Frühjahrshochwasser“, weiß Gerber, der in dieser Woche mit der Fähre „Elbflorenz“ zwischen Laubegast und Niederpoyritz unterwegs war. Ein Blick auf die Prognosen zeige außerdem, dass sich die hydrologische Lange langsam entspanne.

Trotz aller Gelassenheit stellt der erhöhte Pegelstand Marcell Gerber und seine Kollegen an den Anlegestellen in Pillnitz und Johannstadt vor einige Herausforderungen. So musste der Kapitän der „Elbflorenz“ bei seinen Überfahrten am Anfang der Woche immer wieder Treibgut ausweichen. „Wenn es lange kein Hochwasser gegeben hat, kommt in den ersten Tagen eine ganze Menge mit“, erklärt Gerber. Doch seit Mitte der Woche lasse die „Dreckwelle“, wie er es anschaulich nennt, langsam nach.

„Gucken und Berufserfahrung“ statt Assistenzsysteme

Besonders größere Äste oder Baumstämme können gefährlich werden, wenn sie sich in der Schraube des Bootes verfangen. Um das zu verhindern, helfe nur Augen offen halten und Slalom fahren, weiß der Fährmann. Denn das Boot habe keine Assistenzsysteme, er müsse sich auf „Gucken und Berufserfahrung“ verlassen.

Mehrfach pro Stunde setzt Gerber über, je nach Bedarf. Wenn nicht viel los ist, auch für einen einzelnen Passagier. © Quelle: Anja Schneider

Vor Schichtantritt überprüft Marcell Gerber die Pegelstände in Tschechien und schaut auf die Daten der sächsischen Messstationen elbaufwärts. Neben der Wasserhöhe ist auch die Durchflussmenge relevant. „Mehr Durchfluss bedeutet mehr Gas geben“, fasst der Schiffsführer zusammen. „Die tschechischen Kollegen haben einen Spruch: große Geschwindigkeit – großer Bums, kleine Geschwindigkeit – kleiner Bums“. Da man nicht einfach aufs Bremspedal treten könne, müsse man vorsichtig mit dem Gashebel umgehen. Und um den „großen Bums“ zu vermeiden helfen vor allem Erfahrungswerte und das Bauchgefühl.

Vom Rhein an die Elbe

Erfahrungen hat Gerber einige sammeln können, seit mehr als 20 Jahren ist er auf Europas Flüssen unterwegs. Seit knapp sieben Jahren arbeitet er als Fachvorarbeiter auf den Fähren der DVB, davor fuhr er Öltanker auf dem Rhein. Als 2016 sein zweites Kind auf die Welt kam, entschied er sich gegen das Pendeln zwischen den großen Nordseehäfen und Basel und bewarb sich in Dresden. „Ein echter Glücksfall“ sagt DVB-Sprecher Falk Lösch über das Interesse des erfahrenen Binnenschiffers. „So viele Fährleute gibt es einfach nicht.“

Fährmann Gerber fährt mit alle fünf Fähren der DVB an den drei Anlegestellen Johannstadt-Neustadt, Tolkewitz-Niederpoyritz und Kleinzschachwitz-Pillnitz. In dieser Woche war er mit der „Elbflorenz“ an der mittigen Anlegestelle im Dienst. © Quelle: Anja Schneider

Nicht nur auf Hochwasser müssen sich die Kapitäne der insgesamt vier Passagierfähren und der Autofähre einstellen, auch Seitenwinde, Eisschollen oder Stürme können das Übersetzten erschweren. Grundsätzlich entscheidet immer der Schiffsführer, ob er gerade sicher fahren kann oder nicht, erklärt Gerber. Meist reiche es schon, ein oder zwei Stunden zu warten, bis sich die Lange wieder entspannt.

Trotz des Hochwassers fahren die Elbfähren der DVB regelmäßig. Obwohl der Elbpegel zeitweise deutlich über vier Metern stand, konnten die Elbfähren der DVB planmäßig fahren. © Quelle: Anja Schneider

„Jedes Boot ist anders“

Die großen Fluten 2002 und 2013 erlebte er nicht als Fährmann für die DVB. Erinnern kann er sich aber an die niedrigen Pegelstände in den Jahren 2018 und 2019. Für die berühmte Handbreit Wasser unter dem Kiel brauche es etwa einen halben Meter Wasser, erklärt er. Doch bis zu welchem Minimalpegel gefahren werden kann, liege aber immer an Boot und Beladung. „Jedes Boot ist anders und reagiert anders. Alle muss man mit Liebe behandeln und ich habe sie alle lieb“ schwärmt der Fährmann.