﻿Saubere Sache: Dresdens neue Elektrobusse sparen tonnenweise CO2 ein

Dresden. Bis ganz hinauf zum Mond fehlen noch ein paar Kilometer, den größten Teil der mehr als 380 000 Kilometer zwischen Erde und ihrem Trabanten hat die neue Elektrobusflotte der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) inzwischen aber schon abgefahren. Seit drei Monaten rollen die Stromer im Linienverkehr durch Dresden und haben dabei viele Tausend Liter Diesel eingespart. Doch nicht nur deshalb ziehen die Verantwortlichen bei den DVB bisher eine durchweg positive Bilanz.

Die Flotte: So viele Elektrobusse fahren in Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe hatten für den Linienverkehr 20 Elektrobusse von Mercedes angeschafft. Dabei handelt es sich um 18 Gelenkbusse (18 Meter) und zwei Standardbusse (zwölf Meter). Die Fahrzeuge kosteten fast 17,5 Millionen Euro – knapp fünf Millionen Euro erhielten die DVB dafür aus Fördertöpfen.

Der Einsatz: Auf diesen Linien sind die Busse unterwegs

Anfang August hatten die DVB zwei ihrer Linien "elektrisiert", sind dort seither statt Diesel- nun Elektrobusse im Einsatz. Neben der eng getakteten und rege genutzten Linie 68 zwischen Goppeln und Niederwar­tha kommen auch auf der gemeinsam mit der Verkehrsgesellschaft Meißen betriebenen Linie 81 zwischen Bahnhof Neustadt und Wilschdorf Elektrobusse zum Einsatz. Für den Betrieb auf der etwas mehr als 22 Kilometer langen Linie 68 sind werktags bis zu 16 Gelenkbusse unterwegs, auf der "81" rollen die beiden Standardbusse. Vereinzelt sind Gelenkbusse aber auch auf anderen Linien anzutreffen, etwa auf der 61, 62, 64 oder 66 – wo sie zumeist als "Verstärker" fahren, wie Rico Seipel, bei den DVB verantwortlich für die Elektrobusse, erklärt.

Die Ladeinfrastruktur: So ziehen die Busse den nötigen Saft

Damit in den zehn (Standardbusse acht) im Heck und auf dem Dach der Fahrzeuge verbauten Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Batterien immer ausreichend Saft vorhanden ist, gibt es insgesamt vier Ladestandorte. Im Betriebshof Gruna erhalten die Busse nachts ihre Grundladung. An den Endhaltestellen Leubnitzer Höhe und Cossebaude sowie in Wilschdorf (Linie 81) wurden weitere Ladepunkte errichtet, wo nachgezapft werden kann. Dazu wird der auf dem Dach verbaute Stromabnehmer ausgefahren, der dann an einer über der Fahrbahn montierten Ladehaube andockt.

Die Reichweite: Bis zu 170 Kilometer mit einer Ladung

Einmal vollgeladen, bringen es die großen Busse laut Herstellerangaben auf mindestens 120 Kilometer – und tatsächlich noch weit darüber hinaus, wie nun die Erfahrung der vergangenen drei Monate gezeigt hat. „Die großen Busse schaffen am Stück bis zu 150 Kilometer, die kleinen bis zu 170“, erklärt Rico Seipel. Das ist viel, macht aber angesichts von Tagesleistungen von 200 bis 400 Kilometer ein Nachladen an den Endpunkten erforderlich. Rund vier Kilometer Reichweite pro Minute werden dort eingespeist. Die Akkus werden übrigens nicht leergefahren, sondern stetig nachgeladen.

Ein Stromabnehmer zieht den nötigen Saft für die Akkus aus einer

Der Klimaeffekt: Schon tonnenweise CO2 eingespart

Zusammenaddiert haben die 20 Elektrobusse bisher schon die Strecke von mehr als 310 000 Kilometer abgefahren, jeden Tag kommen etwa 5500 Kilometer dazu. Die sinnbildliche Ankunft auf dem Mond ist quasi nur noch eine Frage von Tagen. Viel spannender ist allerdings, was die Busflotte damit auf der Erde erreicht. Satte 136 000 Liter Diesel konnten so in den drei Monaten eingespart werden, an jedem Liter hängen knapp 2,4 Kilo CO2 – macht unterm Strich mehr als 300 Tonnen. Bei dem Strom, den die Busse ziehen, handelt es sich um Ökostrom. Bereits seit 2021 beziehen die DVB für den Fahrbetrieb sowie ihre Anlagen nur noch grünen Strom.

Die Fahreigenschaften: Busfahrer fahren auf die Stromer ab

Begeistert von den neuen Bussen zeigen sich allen voran auch die, die sie fahren müssen. „Da hatten die Kollegen am Anfang gemischte Gefühle, gerade das Thema Reichweitenangst spielte eine Rolle“, sagt Rico Seipel. Das habe sich schnell gelegt, die Schichten mit den Elek­trobussen sind sogar sehr beliebt. Das liegt nicht zuletzt an den guten Fahreigenschaften: „Die Qualität des Anfahrens ist eine ganz andere, die Busse beschleunigen durch den Elektromotor gleichmäßiger.“ Auch das Bremsen übernimmt allen voran der Motor – mit einem weiteren großen Effekt für Effizienz und Umwelt. Denn dabei werden bis zu 38 Prozent der Energie zurückgewonnen.

Die Fahrgäste: Bisher durchweg positive Reaktionen

Vom gleichmäßigen Anfahren haben indes auch die Fahrgäste etwas: Ohne das Ruckeln beim Kuppeln – ein Elektromotor kommt bekanntlich ohne Gangschaltung aus – ist es auch für die Insassen angenehmer. „Bisher gab es keine negative Resonanz durch die Fahrgäste“, sagt Rico Seipel. Im Gegenteil: Viele Fahrgäste hätten sich begeistert geäußert, ebenso wie Anwohner entlang der Linie 68. Denn die Elektrobusse sind deutlich leiser.

Der Ausblick: DVB prüfen Einsatz weiterer E-Busse

Schon im Sommer hatte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) verkündet, dass in Dresden keine Dieselbusse mehr angeschafft werden sollen. Tatsächlich hatten sich die DVB jüngst um weitere Fördergelder für die Anschaffung von 26 weiteren Elektrobussen bis 2025 beworben, waren dabei aber leer ausgegangen, wie Busflottenchef Robert Roch erklärt. Ohne Fördermittel, so sagt er, sei die Anschaffung für die DVB nicht zu stemmen. Zugleich haben die Verantwortlichen aber nun erst einmal eine Studie in Auftrag gegeben, bei der Experten untersuchen, auf welchen Linien Elektrobusse eingesetzt werden können und welche weiteren baulichen Voraussetzungen dafür nötig sind. Den Auftrag erhielt das hiesige Unternehmen Verkehrs Consult Dresden-Berlin. Zugleich werde weiter sondiert, wie die finanzielle Unterstützung für den Kauf weiterer Busse möglich ist. Vor 2026 werde es aber wohl keine weiteren neuen Elektrobusse geben.