﻿Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz: Gipfeltreffen in Berlin

Bischofswerda/Berlin. Politiker aus Ostsachsen werden Mitte September nach Berlin reisen, um dort mit Vertretern des Bundesverkehrsministeriums über die seit Jahren geplante, aber bisher nicht angepackte Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz zu beraten.

Die Delegation aus der Oberlausitz wird am 18. September in der Bundeshauptstadt mit Staatssekretär Michael Theurer, dem Beauftragten der Bundesregierung für Schienenverkehr, zusammentreffen. Dem Gespräch vorausgegangen war ein Brandbrief, den ein Bündnis aus der Region bereits Ende April an Berlin adressiert hatte.

In dem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), den die beiden Landräte aus Bautzen und Görlitz, Udo Witschas und Stephan Meyer (beide CDU), sowie mehr als 60 Bürgermeister und Vertreter von Wirtschaftsverbänden aus der Oberlausitz unterschrieben hatten, war die rasche Elektrifizierung der Bahnstrecken von Dresden nach Görlitz sowie nach Zittau gefordert worden. Zugleich hatten sich die Unterzeichner hinter einen Vorstoß des Versorgers Sachsen Energie gestellt, der der Argumentation zufolge eine schneller umsetzbare Versorgung der Strecke mit Bahnstrom ermöglichen soll.

Brief blieb zunächst unbeantwortet

Um die Anliegen vorbringen zu können, hatte das Bündnis zudem um einen Gesprächstermin im Verkehrsministerium gebeten. Allerdings blieb der Brief über mehrere Wochen unbeantwortet, weshalb Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) – er hatte den Brandbrief und das Bündnis maßgeblich mit initiiert – vor wenigen Tagen in Berlin noch einmal nachgehakt hatte. Diesmal kam die Antwort prompt. Nach nur zwei Tagen hatte das Ministerium mehrere Terminvorschläge gemacht.

Großer Bahnhof in Bischofswerda: Ende April hatten der Zittauer OB Thomas Zenker (v.l.), der Görlitzer Landrat Stephan Meyer, der Görlitzer OB Octavian Ursu, der Bautzener Landrat Udo Witschas, der Bischofswerdaer OB Holm Große, der Bautzener OB Karsten Vogt und Steffen Heine, Geschäftsführer der Netz-Sparte von Sachsen Energie, demonstrativ den Schulterschluss geübt. © Quelle: Sebastian Kositz/Archiv

Holm Große zeigt sich dankbar über die Einladung nach Berlin. „Wir werden in Berlin mit Nachdruck auf die Elektrifizierung der Strecken, möglichst mit der günstigeren und zeitlich schneller installierbaren Bahnstromvariante der Sachsen Energie, drängen.“

Wegen der Urlaubszeit konnte die genaue Zusammensetzung der Delegation noch nicht final abgestimmt werden. Neben Holm Große werden wohl auch Udo Witschas, Bautzens OB Karsten Vogt (CDU), der Bevollmächtigte Sachsens beim Bund, Conrad Clemens und Sachsen Energie-Chef Frank Brinkmann mit nach Berlin fahren. „Dies ist ein starkes Zeichen in Richtung Bund, dass wir als Kommunen mit dem Freistaat und unserem kommunalen Energieversorger unverrückbar und eng zusammenstehen sowie die Bundesregierung in der Pflicht sehen, schnellstmöglich eine Elektrifizierung der beiden Trassen anzugehen“, sagt Holm Große.

