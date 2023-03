Verein: Dresdner Elbhangfest in Gefahr

Starker Zuwachs an Betroffenen

Schuldnerberater in Dresden haben alle Hände voll zu tun

Die Inflation und die die hohen Energiepreise bringen immer mehr Menschen in Notlagen. Einige bekommen Probleme, ihre Betriebskostenabrechnung zu bezahlen. Die Schuldnerberater in Dresden verzeichnen einen großen Zuwachs an Betroffenen.