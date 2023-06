Am Wochenende werden Privatleute, Vereine, Initiativen, Kirchen trotz Absage des Elbhangfests ihre Gärten öffnen, Angebote machen, Speis und Trank, Musik, Kultur und Gemeinsamkeit bieten. Der Elbhangfestverein sucht derweil nach einem neuen Konzept.

Dresden. An diesem Wochenende wäre traditionell Elbhangfest gewesen... Wäre? Gewesen? Schon falsch: Am kommenden Wochenende ist Elbhangfest. Das aufwendig-große Festspektakel ist abgesagt, aber – man möchte sagen: wie einst, als vor 32 Jahren alles losging – die private Initiative lebt. Kultur und Feiern in offenen Gärten, in den Kirchgemeinden, in Museen, vom Dorfkern Loschwitz bis zur Pillnitzer Weinbergkirche – überall gibt es Angebote.