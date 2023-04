﻿Elbhangfest 2023 fällt aus – „Katastrophe“: Erste Reaktionen aus Dresden

Nach Verfolgungsjagd

Polizist schoss auf Reifen: Mutmaßliche Autodiebin in Meißen geschnappt

Am Mittwoch konnten Polizisten eine mutmaßliche Autodiebin stellen. Sie war in einem Audi in Richtung Meißen unterwegs und konnte erst am Schottenbergtunnel gestoppt werden. Als sie versuchte zu fliehen, schoss ein Polizist auf die Reifen des Fahrzeugs.