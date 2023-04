Elbhangfest-Absage: Hat das Event seinen Charme verloren?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es war lange befürchtet worden, nun ist es amtlich: das Elbhangfest 2023 fällt ins Wasser. Der Elbhangfestverein als Veranstalter fürchtet, am Ende des Tages finanziell auf dem Trockenen zu sitzen. Das Risiko einer persönlichen Haftung für Ausfälle und Schulden möchte sich der Vorstand verständlicherweise nicht ans Bein binden.

Das Bedauern ist erwartungsgemäß allseits groß, die FDP fordert ein Umdenken der Stadt bei der Förderung solcher Festivitäten und listet auf, was in jüngster Vergangenheit alles keine Zukunft mehr hatte: Bunte Republik Neustadt, Hechtfest, US Car Convention und einiges mehr.

2023 gibt es in Dresden kein Elbhangfest. Ob 2024 wieder am Loschwitzer Elbhang gefeiert werden wird, ist unklar. © Quelle: Anja Schneider

Das kann man so sehen. Man kann aber auch zur Kenntnis nehmen, dass der Elbhangfestverein es trotz großer Kampagne und prominenter Unterstützung nicht geschafft hat, das selbst gesteckte Minimalziel, 12.000 Eintrittskarten im Vorverkauf an den Mann zu bringen, zu erreichen. In einer Halbmillionen-Stadt wohlgemerkt! Das Elbhangfest, das mal gefühlt halb Dresden mobilisiert hat, hat seinen ursprünglichen Charme verloren und ist den meisten Dresdnern nicht mehr wichtig. Vielleicht ist es einen Versuch wert, noch mal ganz klein mit minimalem Budget anzufangen.

Zitat des Tages

Wir müssen Lösungsansätze diskutieren und in die Verwaltung und die Politik tragen, damit Dresdens Festkultur nicht unter weiteren Absagen zu leiden hat. Dirk Hilbert OB von Dresden zur Absage des Elbhangfests und anderer Großveranstaltung in 2023

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Auch bei mehreren Regionalexpress-Zügen gibt es Einschränkungen und Ausfälle (Symbolbild). © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Das bedeutet der bundesweite Bahnstreik für Dresden

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat für den Freitag neue Warnstreiks im Bahnverkehr angekündigt. Das hat auch Auswirkungen auf Fernzüge, S-Bahnen und Regionalzüge in Dresden. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die Abiturklausuren in Nordrhein-Westfalen mussten wegen einer technischen Panne auf Freitag verschoben werden. © Quelle: dpa

Abipanne in NRW: Wie konnte das passieren?

Wegen eines technischen Fehlers mussten die Abiturprüfungen am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen ausfallen. Schülerinnen und Schüler müssen nun unverhofft am Freitag ran. Unklar ist bislang der genaue Hintergrund der Panne. Der technische Dienstleister beteuert gegenüber dem RND: Beim Test habe noch alles funktioniert. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Schwerpunktkontrolle der Aktion „Respekt durch Rücksicht“ zum Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern am Terrassenufer.

14 bis 18 Uhr: Kinderbuchfestival „Kinder.Bücher!“ in der Bibliothek Südvorstadt - Das dreitägige Kinderliteraturfestival lädt Familien mit Kindern im Vorschul- und Grundschulalter ein, hautnah spannende Lesungen, tolle Musik und lustige Aktionen zu erleben. Autorinnen und Illustratoren warten darauf, lesebegeisterte und neugierige Kinder kennenzulernen, ihnen ihre Geschichten zu erzählen und mit ihnen in zahlreichen Workshops kreativ zu sein. Jetzt lesen

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrats - Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Gründung einer gemeinsamen Solidaritätspartnerschaft der Städte Dresden, Stuttgart und Straßburg mit Chmelnyzkyj in der Ukraine, die Fortschreibung der Schulkonzeption der städtischen Musikschule (Heinrich-Schütz-Konservatorium) für die Jahre 2023 bis 2028 und die Änderung der „Dresdner Richtlinie zur sozialen Mietwohnraumförderung“ vom 7. September 2017. Livestream im Internet

Was heute wichtig wird

Am 20. April 2023 startet das Webportal „Erinnerungsdebatten. Vom Umgang mit der Vergangenheit 1989–1992“ in der ehemaligen DDR © Quelle: Bundesstiftung Aufarbeitung, Jürgen Nagel, Bild 2374_00

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur startet heute das Internetportal „Erinnerungsdebatten. Vom Umgang mit der Vergangenheit 1989–1992″ in der ehemaligen DDR. Das Portal dokumentiert die Diskussionen der Vertreterinnen und Vertreter des Zentralen Runden Tisches in der DDR, der letzten und zugleich frei gewählten DDR-Volkskammer sowie des Deutschen Bundestages vor und nach derHerstellung der deutschen Einheit.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Wer die Wohnung haben will, muss nachweisen, dass keine Schwangerschaft besteht. So forderte es eine Vermieterin in Berlin. Dahinter steckt vermutlich ein Fake. Doch die Masche ist keine unbekannte. © Quelle: freepic

... eine Dubiose Forderung

Eine Wohnung nur gegen einen negativen Schwangerschaftstest? Diese angebliche E-Mail einer Vermieterin an potenzielle Mieter stieß in den sozialen Medien auf Kritik. Dabei sind so fragwürdige Forderungen schon lange kein Einzelfall mehr auf dem hart umkämpften Mietmarkt. Mietervereine und Polizei erklären, was Vermieter dürfen und wie mit unseriösen Anzeigen umzugehen ist.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

