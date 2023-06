﻿ „Es funktioniert auch inoffiziell“: Kleines Elbhangfest in Dresden

Dresden. Nicht alle, die am Wochenende die Pillnitzer Landstraße entlang radelten, schafften es auch zum Schlosspark. Denn das „Kleine Elbhangfest“ lockte mit vielerlei Angeboten die Radler von der Straße in die Hinterhöfe und Gärten der Elbhangbewohner. Dieses Jahr, ähnlich wie die BRN offiziell ausgefallen, machten sich die Loschwitzer, Wachwitzer, Niederpoyritzer und Pillnitzer ausschließlich selbst Gedanken, wie sie den Reiz des Elbhangfestes erhalten können.

Im Wesentlichen gab es drei Veränderungen durch die offizielle Absage der Veranstaltung. Die Pillnitzer Landstraße war nicht – wie die Jahre zuvor – abgesperrt. Auch gab es keine offizielle Infrastruktur, wie zum Beispiel Toilettenhäuschen und Programmhefte. Große Bühnen und die bekannten Weindörfer suchten die Flanierenden ebenso vergeblich. Doch das hat dem Fest keinen Abbruch getan. Das Elbhangfest, einige kürzen mit EHF ab, war kleiner, familiärer und weniger durchorganisiert.

„Es funktioniert auch inoffiziell“

„Wir haben genauso viel Publikum wie sonst“, erzählt der Kreative und Kunstsammler Peter Herzog in seiner „Pop-Up-Galerie“. Architekt Rolf Sachse hatte ihn ins Untergeschoss seines Hauses eingeladen, um seine „Dresdner Favoriten“ auszustellen.

Die Besucher, die den Abzweig in die Laubegaster Straße nahmen, sahen Werke von Susanne Bartel, Constanze Deutsch oder Robert Finke. Galerist Herzog erklärt, dass die offizielle Absage des Festes ein Manko gewesen sei. Denn so hätten viele potenzielle Besucher nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Privatleute am Hang im Alleingang etwas auf die Beine stellen könnten. Doch an sich sei das EHF 2023 ein „sehr charmanter Neustart“, sagt Herzog. „Es funktioniert auch inoffiziell, das ,freie Elbhangfest’“, so der Sammler schließlich.

Peter Herzog bei Rolf Sachse im Garten vor seiner Pop-Up-Galerie. © Quelle: Anja Schneider

Zwar war die hügelige Hauptverkehrsader im Dresdner Osten rege befahren und brachte den ein oder anderen Konflikt zwischen Radler und Autofahrer mit sich, doch wirkte somit das Ambiente deutlich freier und spontaner: Keine Taschenkontrollen, kein Eintritt, kaum Kommerz. Toiletten konnten die Besucher teils bei den Eigentümern benutzen.

Alles beim Alten

Etwas hinter der Fähre nach Laubegast, bei „Instrumentenbau Neumann“ im Garten, standen die Besucher bis auf die Straße. Von der Veranda hörten sie Blechblasmusik von der „Highland Brass Band Zaschendorf“ und belohnten die Jugendlichen mit schallendem Applaus.

Direkt neben den steilen Treppen hatte die Familie ihren Kuchenbasar aufgebaut. „Wir hatten Angst, die vier Bleche nicht loszuwerden“, erzählt Romy Hanke, die Frau vom Instrumentenbauer. Doch der Garten sei stets gut gefüllt, trotz offizieller Absage. Bertold Neumann veranstaltete bisher zu jedem EHF „in irgendeiner Form“ etwas um sein Haus. Dass die Straße nicht gesperrt ist, „nervt“, sagt Hanke. Denn so könnten die Kinder nicht ihre Zuckerwatte verkaufen. Etwas weniger Familien hätten am Sonnabend den Weg zu ihnen gefunden. Ansonsten sei alles beim Alten, „nichts anders“ als sonst.

Bei „Instrumentenbau Neumann“ im Garten: Die jugendlichen Blechbläser von „Highland Brass Band Zaschendorf“ spielen im Schatten unter dem Vordach. © Quelle: Anja Schneider

Neben den offenen Gärten – auch Bergsteiger Götz Wiegand hatte seinen für Besucher geöffnet – fanden sich entlang der Straßen kleine Stände, an denen (Kunst-)Handwerk verkauft wurde. Kaffee und Kuchen gab es alle 200 Meter und nach Gegrilltem roch es ebenso den gesamten Sonnabend. Die Besucher machten einen entschleunigten Eindruck, verweilten länger an einzelnen Orten und schienen den gefühlten Geheimtipp zu genießen.

Auf einmal Einlasskontrolle

Auch vom Elberadweg gelangte man in einige Gärten. Irritierend war, dass kurz vor dem Körnerplatz an einer Pforte ein Securitymann stand. Freundlich sagte er, dass ein Kulturbeitrag von einem Euro zur Bezahlung der DJs fällig werde. Drinnen gebe es dann noch Grillgut und Getränke zu kaufen.

Der wohl einzige Garten, der durch Sicherheitspersonal bewacht war, gehört dem Clubbesitzer Steffen Glaeser. Sein Job erklärt auch, warum alles so professionell wirkte. Auf der riesigen Wiese standen Bänke und Liegestühle. Es gab eine große Bar mit Gastrokühlschränken, wie bei einem Festival, und natürlich ein Mischpult vor einer Tanzfläche. Volleyball hätte man genauso spielen können.

Im Garten von Steffen Glaeser legt ein DJ nach Nachmittag noch ruhigere Beats auf. © Quelle: Anja Schneider

Glaeser erzählt ganz unaufgeregt, was es mit der Sause auf sich habe. 2007 habe er das erste Mal die „Rooftop-Party“ veranstaltet. Rooftop, also Dach, weil anfangs seine Gäste noch auf das Baumhaus am Ende des Gartens passten. Mittlerweile heißt seine Elbhangfest-Veranstaltung immer noch so, nur rechnet der Inhaber von „Club Paula“ mittlerweile mit 500 bis 750 Besuchern. Das seien Freunde und Familie. Man scheint sich zu kennen in der Partyszene.

Elbhangfestcharme am Dorfanger

In Altloschwitz, am Dorfanger, wirkte es dieses Jahr, mal abgesehen von der Besucherzahl, nahezu wie immer. Einige Stände hatten geöffnet, die umliegenden Cafés waren gut gefüllt. Am Eisstand wurde sich brav angestellt. Auch hier tönte Musik, eine Frau trällerte ein paar Lieder und erhielt saftigen Beifall von den Umstehenden.

