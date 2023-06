﻿Vollelektrisch durch Europa: Elbflorace Dresden stellt Rennwagen RosE vor

Dresden. Auf LillE, LizzE und HerminE folgt RosE. Denn ähnlich wie auf dem Wasser ist es auch auf der Rennstrecke üblich, den Fahrzeugen Namen zu geben. Das Universitätsrennsportteam Elbflorace startet im Juli in die diesjährige Rennsaison der Formula Student, ihre RosE stellten sie nun im Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden (TU) vor. In der Rennserie treten Universitätsteams mit selbst konstruierten Rennwagen gegeneinander an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer elektrisch, zeitweise autonom

Die Fahrzeugpräsentation markiert einen Wendepunkt in der Saison des Vereins, nämlich den Übergang von der Konstruktions- in die Rennphase. Wie das E am Ende der Autonamen bereits verrät, handelt es sich um einen elektrischen Rennwagen, der auch autonom fährt. So wechseln sich bei den anstehenden Rennwochen Disziplinen mit und ohne Fahrer ab. Mit hohen Erwartungen geht das Team in die heiße Phase der Saison. „In allen Events unter die Top 3 kommen“ – diesen Anspruch hat der Technische Leiter Jonathan Preuß. Ein ambitioniertes Ziel, denn Elbflorace tritt, je nach Kategorie, gegen 20 bis 60 andere Teams aus Europa an.

Mehr als 70 Mitglieder des Vereins waren an RosEs Konstruktion beteiligt. © Quelle: Elbflorace/Paul Scheer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Oktober des Vorjahres tüfteln die Studenten an ihrem Fahrzeug, das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Es geht an, es klingt gut, es sieht gut aus“, fasst Projektleiterin Alina Dziallas zusammen. Entscheidend sei es, ein zuverlässiges Fahrzeug auf die Straße zu bringen, so Dziallas, aber auch RosEs technische Daten überzeugen.

Mehr PS als Kilogramm

Auf ein Leergewicht von etwa 170 Kilo kommt eine Leistung von mehr als 190 Pferdestärken. Angetrieben wird RosE durch vier Elektromotoren, die direkt an der Radnabe sitzen und jeweils bis zu 35 Kilowatt bei 26 Newtonmeter Drehmoment liefern. Mit anderen Worten: RosE ist ziemlich schnell. Von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde braucht der E-Rennwagen weniger als zweieinhalb Sekunden.

Wenn Tempo 100 erreicht ist, drückt es das Fahrzeug so stark auf die Straße, dass es theoretisch über Kopf fahren könnte. Denn der dynamische Abtrieb drückt mit dem Äquivalent von etwa 250 Kilogramm – also deutlich mehr als das Gesamtgewicht, selbst inklusive eines leichten Fahrers.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auf einen Menschen am Steuer kann RosE aber verzichten, der Wagen hat dank der Tüftler des Moduls „Autonomus System“ ein Eigenleben. „Das Fahrzeug soll ohne Fahrer mindestens so gut fahren wie mit“, so das Ziel des Modulleiters Laurin Heßlich. Durch Sensortechnik erkennt RosE die Strecke und die eigene Position. Daraus errechnet die Fahrplanungs-Software Parameter wie Geschwindigkeit, Bremspunkte und Lenkwinkel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Formula Student: Die studentische Formel 1

Ähnlich wie die Formel 1 ist die Formula Student in internationalen Rennen organisiert, bei denen die Teams Punkte sammeln können. Allerdings gibt es nicht das eine, alles entscheidende Rennen, sondern mehrere Disziplinen. Das sind beispielsweise Acceleration (zu deutsch Beschleunigung), jeweils mit und ohne Fahrer. Auch Ausdauerrennen über 22 Kilometer mit Fahrer und eine zehn Kilometer lange, autonom gefahrene Strecke stehen auf dem Programm. Punkte gibt es auch auf die sogenannten Statics. Dabei bewerten Juroren aus Automobilwirtschaft und Rennsport die Leistung des Teams in den Kategorien Businessplan, Kosten, Herstellung und Konstruktionsdesign.

Auf dem diesjährigen Rennkalender stehen für Elbflorace Wettbewerbe auf der MotoGP-Strecke in Assen (Niederlande) und den Formel-1-Strecken Spielberg (Österreich), Hungaroring (Ungarn) und dem Hockenheimring. Das Abschlussrennen wird der Cup in St. Rauš (Kroatien) im August sein. 30 bis 60 Teammitglieder reisen für die Rennen an, die sich über mehrere Tage ziehen. Fahrzeug und Equipment kommt in einem 40-Tonner zu den Strecken, den ein Sponsor zur Verfügung stellt.

Projektleiterin Alina Dziallas präsentiert den Rennwagen RosE im Audimax der TU Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Denn in RosE steckt nicht nur Hightech und Herzblut, sondern auch eine ganze Menge Geld. Das Budget pro Saison liegt „im niedrigen sechsstelligen Bereich“, so Dziallas. Ein Teil davon komme von der TU, den Rest steuern Spender und Sponsoren bei. Diese unterstützen das Team nicht nur mit Geld, sondern auch durch Bauteile, Dienstleistungen oder Beratung. Weltkonzerne wie BMW, Siemens oder Infineon, aber auch mittelständische und kleine Unternehmen sind Partner des Uniteams.

Rennen kostenfrei und live auf Youtube

Der Verein kann auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblicken, seit 2011 baut Elbflorace E-Fahrzeuge, seit 2018 auch autonom fahrende Wagen. Allerdings ändert sich das Personal laufend, jedes Jahr verlassen dutzende Mitglieder den Verein, neue Studenten nehmen ihre Plätze ein. „Konzepte bleiben Konzepte, wenn es keine Menschen gibt, die sie umsetzten“, sagte die Projektleiterin bei der RosE-Vorstellung. Denn für die angehenden Ingenieure, Maschinenbauer oder Wirtschaftswissenschaftler wird es auch in der kommenden Saison genug zu tun geben, wenn sie am nächsten Rennwagen tüfteln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die erste Rennwoche der Saison mit Dresdner Beteiligung läuft vom 8. bis 13. Juli in Assen (Niederlande). Die Rennen werden kostenfrei und live über Youtube übertragen. Weitere Infos zum Rennsportteam unter www.elbflorace.de.

DNN