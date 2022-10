Am 29. Oktober findet in Dresden vorerst das letzte Mal der Elbeflohmarkt statt. Wann es unterhalb der Albertbrücke weitergeht, ist unklar.

Dresden. Der traditionsreiche Elbeflohmarkt unterhalb der Albertbrücke findet am 29. Oktober vorerst zum letzten Mal statt. Abgesehen von den Coronajahren konnten Dresdner in der Vergangenheit auf der Fläche am Käthe-Kollwitz-Ufer auch im Herbst und Winter trödeln. Wann es wieder losgeht, ist unklar.

Stadt konnte keinen neuen Veranstalter finden