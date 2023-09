﻿Elbe-Flusswasserwerk soll Durst der Industrie in Dresden stillen

Dresden. Die Halbleiterindustrie im Dresdner Norden boomt. Das stellt enorme Herausforderungen an die Infrastruktur, denn die Chipfabriken haben einen riesigen Wasserbedarf. Bis 2022 lieferte der regionale Versorgungskonzern Sachsen Energie Trinkwasser in den Orden. Anfang des Jahres hat das Unternehmen 15 Uferfiltrat-Brunnen an der Saloppe in Betrieb genommen und mit dem Aufbau eines eigenständigen Industriewassernetzes begonnen. Damit beliefert das Unternehmen die Betriebe im Dresdner Norden mit Industriewasser. Die Anlage an der Saloppe deckt den Durst der Industrie aber bei Weitem nicht, zumal mit der Ansiedlung von Weltmarktführer TSMC ein weiterer Großverbraucher dazukommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewaltiger Bedarf an Industriewasser

Sachsen Energie kündigte jetzt an, bis 2026 die Wasserwerke Hosterwitz, Tolkewitz und Coschütz weiter auszubauen und das Reserve-Wasserwerk Alberstadt zu reaktivieren. Doch auch diese Schritte sind zu klein für den Bedarf. Es geht um die gigantische Menge von fast 120 000 Kubikmetern Industriewasser – pro Tag. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag der Verbrauch im Norden bei gut 42 000 Kubikmetern täglich. Die Dresdner Haushalte verbrauchten 82000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag.

Elbe-Flusswasserwerk an der Flügelwegbrücke

Sachsen-Energie-Vorstand Frank Brinkmann hatte schon Anfang Juli angekündigt, dass der Versorger ein Elbe-Flusswasserwerk plant. Am Donnerstag wollen der Freistaat, die Stadtverwaltung und Sachsen Energie die Pläne vorstellen. Das Ziel ist eine vollständige Entkopplung des Trinkwassernetzes von der Industriewasserversorgung. Die Betriebe sollen mit aufbereitetem Flusswasser aus der Elbe beliefert werden. Nach aktuellen Unterlagen der Stadtverwaltung ist als Standort für das Flusswasserwerk eine Fläche an der Flügelwegbrücke auf der Neustädter Elbseite vorgesehen. Bis 2030 soll das Versorgungssystem inclusive Flusswasserwerk fertig sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

250 Millionen Euro Investitionskosten

Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf gut 250 Millionen Euro. Die Investitionen sollen teilweise über den Wasserpreis, den die Unternehmen zahlen, refinanziert werden. Der Freistaat will nach ersten Verlautbarungen 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, Dresden müsste einen Anteil von 50 Millionen Euro selbst tragen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind 32 Millionen Euro für den Dresdner Norden vorgesehen, bleiben 18 Millionen Euro, die jetzt der Stadtrat freigeben muss. Eine Investition in die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Dresden, der bei der Mikroelektronik in der 1. Liga mitspielen will.

DNN