﻿So soll Dresden in Zukunft einkaufen

Ein neues großes Einkaufszentrum und zwei neue kleinere wohnortnahe Zentren – das sind Ziele des neuen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für Dresden, das das Rathaus jetzt vorgelegt hat. So sollen die Dresdner künftig einkaufen.

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden soll in den kommenden Jahren einen neuen Komplexen Einzelhandelsstandort im Stadtteil Friedrichstadt und zwei „Wohnnahe Zentren“ am Strehlener Platz und An der Flutrinne/Pieschener Straße erhalten. Das ist das Ergebnis des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts, das der Geschäftsbereich Stadtentwicklung von Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) jetzt vorgelegt hat.

In Friedrichstadt soll an der Hamburger Straße/Bremer Straße ein Globus-Warenhaus angesiedelt werden. Die beiden neuen „Wohnnahen Zentren“ sollen der Versorgung der Bewohner in den neuen Wohnquartieren dienen.